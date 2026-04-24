2026-04-24
Dimmi La Verità | Sara Kelany (Fdi): «La sinistra mente sui centri in Albania»
Ecco #DimmiLaVerità del 24 aprile 2026. La deputata di Fdi Sara Kelany spazza via le bugie della sinistra sui centri in Albania.
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Ecco #DimmiLaVerità del 23 aprile 2026. Il nostro Fabio Amendolara ci rivela I dettagli dell'inchiesta su soldi e sesso in cambio di certificati per extracomunitari a Napoli.
Ecco #DimmiLaVerità del 22 aprile 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti ci spiega perché la situazione in Iran è diventata complicatissima.
Ecco #DimmiLaVerità del 21 aprile 2026. Il nostro Alessandro Da Rold ci parla dell'inchiesta su escort e calciatori.
Ecco #DimmiLaVerità del 20 aprile 2026. Il deputato di Fdi Silvio Giovine ci parla dei finanziamenti di George Soros a esponenti di sinistra.