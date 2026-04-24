Carlo Tarallo
2026-04-24

Dimmi La Verità | Sara Kelany (Fdi): «La sinistra mente sui centri in Albania»

Ecco #DimmiLaVerità del 24 aprile 2026. La deputata di Fdi Sara Kelany spazza via le bugie della sinistra sui centri in Albania.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Napoli, soldi e sesso in cambio di certificati per stranieri»

Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Napoli, soldi e sesso in cambio di certificati per stranieri»

Ecco #DimmiLaVerità del 23 aprile 2026. Il nostro Fabio Amendolara ci rivela I dettagli dell'inchiesta su soldi e sesso in cambio di certificati per extracomunitari a Napoli.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «La situazione in Iran è complicatissima»

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «La situazione in Iran è complicatissima»

Ecco #DimmiLaVerità del 22 aprile 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti ci spiega perché la situazione in Iran è diventata complicatissima.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Alessandro Da Rold: «Sviluppi nell'inchiesta su escort e calciatori»

Dimmi La Verità | Alessandro Da Rold: «Sviluppi nell'inchiesta su escort e calciatori»

Ecco #DimmiLaVerità del 21 aprile 2026. Il nostro Alessandro Da Rold ci parla dell'inchiesta su escort e calciatori.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Silvio Giovine (Fdi): «Esponenti di sinistra finanziati da Soros»

Dimmi La Verità | Silvio Giovine (Fdi): «Esponenti di sinistra finanziati da Soros»

Ecco #DimmiLaVerità del 20 aprile 2026. Il deputato di Fdi Silvio Giovine ci parla dei finanziamenti di George Soros a esponenti di sinistra.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy