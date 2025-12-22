{{ subpage.title }}

Redazione digitale
2025-12-22

Vita da Roy | Roy De Vita: «Assurdo cambiare sesso a 13 anni» - Ep.1

Vita da Roy | Roy De Vita: «Assurdo cambiare sesso a 13 anni» - Ep.1play icon

La decisione del tribunale di La Spezia che consente a una minorenne di assumere un nome maschile è contestabile. E quando si parla di transizioni chirurgiche bisogna sapere che le difficoltà sono tantissime.

redazione digitale
True

Dagli antichi romani a Melegatti. Così il pandoro è diventato un dolce simbolo del Natale

Dagli antichi romani a Melegatti. Così il pandoro è diventato un dolce simbolo del Natale
(IStock)
La sua data di nascita è ufficiale: il 14 ottobre 1894 a Verona. Ma sugli «antenati» si discute ancora. Leggero al gusto più del panettone, è però molto «generoso» con le calorie.

Diciamolo subito. Ormai è diventata prassi la dicotomia team pandoro o team panettone: pensate che ci sono anche le magliette con queste scritte per dichiararsi dell’una o dell’altra fazione. Ma, dicevamo, diciamolo: esiste anche la terza via dei doppiostaffisti, o ecumenici, che dir si voglia, che apprezzano sia il panettone che il pandoro.

Continua a leggereRiduci
pandoro
True

La strage di Sydney è un avviso per noi

La strage di Sydney è un avviso per noi
Il tributo alle vittime della strage di Bondi beach a Sydney (Ansa)
L’antisemitismo esploso dopo il 7 ottobre 2023 comincia a dare i suoi frutti. Chi liscia il pelo ai terroristi e grida lo slogan «globalizzare l’intifada» sta invocando ancora più morti. E nel mirino non ci sono soltanto gli ebrei, ma anche i cristiani.

Vaso di Pandora. Nella mitologia greca è il contenitore di tutti i mali del mondo. Una volta che la signora Pandora, piena di buone intenzioni, l’ha aperto, nugoli di spiriti maligni, come micidiali vespe e invincibili tafani, hanno sommerso l’umanità. Una volta scoperchiato il vaso di Pandora, il danno è fatto e irreversibile.

Continua a leggereRiduci
antisemitismo
Badge
Enel
Promosso da Enel

Nucleare: energia stabile e sicura a supporto delle rinnovabili

True
Nucleare: energia stabile e sicura a supporto delle rinnovabili
iStock

Il nucleare affianca le rinnovabili, per raggiungere il Net Zero garantendo energia stabile e indipendenza energetica.

Continua a leggereRiduci
energia nucleare

Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Ultimi provvedimenti per gli italiani all'estero»

Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Ultimi provvedimenti per gli italiani all'estero»

Ecco #DimmiLaVerità del 22 dicembre 2025. La deputata di Azione Federica Onori illustra gli ultimi provvedimenti per gli italiani all'estero a partire da novità su Imu e Tari.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy