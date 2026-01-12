{{ subpage.title }}

 Fabio Amendolara
and
 Alessia Pedrielli
2026-01-12

Bande di clandestini scatenati. Paura e pestaggi in mezza Italia

Bande di clandestini scatenati. Paura e pestaggi in mezza Italia
Polizia a Roma Termini dopo le aggressioni dell'11 gennaio (Ansa)
  • Termini choc: in poche ore massacrati di botte un funzionario del Mimit e un rider. Presa un’orda di stranieri: un tunisino con precedenti, un egiziano appena espulso (invano) e molti altri irregolari. Ma ormai è la norma.
  • La città del dem Lepore allo sbando: in stazione due uomini Polfer sono stati aggrediti da un tunisino. In zona università un magrebino è stato «affettato» con lame e machete.

Lo speciale contiene due articoli.

violenza stranieri

K.I.S.S. | Ingegneri e manager

K.I.S.S. | Ingegneri e manager

Nel settore dell'aviazione c'è una lotta infinta tra chi tiene i conti di un progetto e chi esegue i calcoli e le scelte tecniche. Ecco che cosa succede spiegato in modo facile.

sergio barlocchetti kiss podcast
Quella di Crans è stata una strage dell’avidità

I coniugi Moretti, titolari del locale di Crans-Montana (Ansa)

Che cosa si può comprare con 33.000 euro? Probabilmente una Maserati usata, ma anche dei pannelli ignifughi e un impianto antincendio. Forse nella cifra ci sta anche un corso di sicurezza riservato ai dipendenti, affinché sappiano che cosa fare in caso di emergenza. Sì, più l’inchiesta sulla strage di Crans-Montana va avanti e più i dettagli dell’indagine - a dire il vero prevalentemente giornalistica e poco giudiziaria - ci fanno capire che siamo di fronte a una storia di ordinaria avidità. Durante il Covid, i coniugi Moretti ottennero un finanziamento di 75.000 euro. Ma quei soldi, invece di investirli nel loro locale per metterlo a norma con pannelli che non bruciassero alla prima scintilla e installando un impianto antincendio, li hanno usati per comprarsi una Maserati, intestandola alla società che gestiva Le Constellation.

crans montana
Per non scordare Crans, salvate le coscienze

Omaggio alle vittime davanti al locale Le Constellation di Crans Montana (Ansa)
Nessuno può togliere ai gestori del locale e allo Stato la loro responsabilità. Ma non dimenticare il disastro vuol dire anche insegnare ai giovani come rimanere sempre lucidi. E come saper rinunciare a stordimenti e strumenti che appannano la realtà.

«Del senno di poi sono piene le fosse» è un vecchio proverbio tramandato dal Manzoni che spiega come siamo tutti bravi, dopo, a capire le cose, a intuire dove sono stati fatti gli sbagli, come si potevano evitare i disastri. La frase significa: quelli che sanno tutto «dopo» sono tanti, e con la loro inutile e tardiva scienza ci si possono riempire le fosse; ma ha anche un secondo significato, più sinistro e sottile: nelle fosse ci stanno i morti, perché essere incauti può uccidere. Bisogna pensare col senno di prima, non con quello di poi, o qualcuno lo pagherà con la vita, e altri piangeranno il vuoto atroce che è stato lasciato dalla loro morte. È un discorso di responsabilità.

crans montana
Si fingono minori per essere accolti: «Lo fanno in tanti, nessuno controlla»

La giornalista di Fuori dal coro a Monfalcone. Nel riquadro, i tre pachistani che si sono spacciati per minorenni
Inchiesta di «Fuori dal coro» su uno «scherzo» da oltre 58.000 euro a Monfalcone: tre pachistani clandestini (e adulti) si spacciano per dei ragazzini, scroccando ospitalità nel centro per under 18. Ma non sono gli unici.

Monfalcone si trova a pochi chilometri dal confine italo-sloveno e per questo è una delle prime città di approdo dei migranti della rotta balcanica. Qui ci sono centinaia di sentieri che attraversano il Carso e che i clandestini percorrono per entrare illegalmente nel nostro Paese.

migranti monfalcone
