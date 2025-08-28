2025-08-28
I membri del Cts si rimpallavano le responsabilità senza chiarire i dubbi su Astrazeneca
Per leggere la trascrizione completa del testo scarica il file pdf al link qui sotto
«Altro che cultura: il Leoncavallo è stato per decenni sinonimo di abusi e violenze». Con queste parole l’onorevole Riccardo De Corato, esponente di Fratelli d’Italia e figura storica della destra milanese, commenta la questione dello sgombero del centro sociale. A suo giudizio, l’ipotesi di trasferire la struttura nell’area del Corvetto è particolarmente preoccupante, poiché il quartiere è già segnato da una forte presenza criminale e da gravi problemi di sicurezza.