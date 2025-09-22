Verità e libertà | Maratona Charlie Kirk

Non solo Charlie Kirk: tutta la fascia di età che dal Sessantotto è stata appannaggio dei dem sta diventando sempre più conservatrice. In Occidente crescono influencer tradizionalisti, come la pro life italiana Anna Bonetti.
Il docente: «I teorici della “cancel culture” si lamentano perché uno show è annullato su pressione di Trump: negli ultimi anni dov’erano? Nelle nostre università non siamo ancora all’autocensura ma qualche allarme c’è».
Ascoltando i commenti successivi alla sua morte, si capisce che il movente dell’omicidio è religioso. Ormai anche sostenere il valore oggettivo del reale viene visto dagli intellettuali woke come una violenza. Le parole di Odifreddi lo dimostrano.