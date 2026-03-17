2026-03-17
Venti di Guerra | Il caso Epstein e l'attacco all'Iran
Secondo Emanuel Pietrobon, analista di Masirax, anche il dossier sul magnate pedofilo potrebbe aver indotto Trump a iniziare una guerra contro gli ayatollah.
Secondo Emanuel Pietrobon, analista di Masirax, anche il dossier sul magnate pedofilo potrebbe aver indotto Trump a iniziare una guerra contro gli ayatollah.
All’inizio del mese di dicembre, rompendo il riserbo che in questi anni ha caratterizzato la mia attività di magistrato, ho deciso di raccontare la mia storia sulla Verità. Ho scelto di parlare a cuore aperto con i lettori e i cittadini italiani. Nella mia vicenda avevo incrociato uno dei più accesi sostenitori del No al referendum, il senatore dei 5 stelle Roberto Scarpinato, che quando ero pm a Termini Imerese ricopriva il ruolo di procuratore generale di Palermo. Avevo raccontato di come nel corso di una lunga e faticosa indagine che coinvolgeva politici di partiti diversi, mi fosse stato indicato di dare priorità temporale ad alcuni indagati piuttosto che ad altri, per spiegare ai cittadini quanto potere abbiano i pubblici ministeri e quanto possano incidere sulla vita politica. Questo per dire che come contraltare di tale potere - dovere è essenziale spezzare, con il sorteggio, ogni legame reale o anche solo «casuale» tra ideologia politica e magistratura.
Ebbene, all’indomani dalla mia intervista, mi sarei aspettata che qualcuno mi dicesse: «Cara collega, dovevi puntare la Lega perché le loro condotte erano molto gravi». Oppure altro sul merito della riforma e dell’autonomia interna ed esterna della magistratura. Invece no! Dopo anni passati a difendermi, si ricomincia. Il senatore Scarpinato ha annunciato di aver dato mandato ai propri legali di procedere con una querela nei miei confronti, nel frattempo diventata chiaramente identificabile come magistrato favorevole al Sì. Ha chiesto al Consiglio superiore della magistratura di conoscere gli atti (copia richiesta «per fini di giustizia», che il Csm ha concesso, ndr) della mia vita professionale, tra i quali rientrano atti coperti da privacy e atti supersensibili. Si tratta di atti che considero politicamente e istituzionalmente gravi.
Le mie dichiarazioni non solo sono state continenti, ma hanno posto questioni reali, di interesse pubblico, che meritano risposte politiche e istituzionali, non intimidazioni giudiziarie. La libertà di parola non può essere subordinata all’orientamento politico o personale di chi oggi ricopre incarichi parlamentari. Deve essere garantita a tutti, anche, a chi non si riconosce nelle posizioni favorevoli al No al referendum. La degenerazione del dibattito, appare ancora più preoccupante se solo si pensa a quel che sta accadendo al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, tra i fautori della riforma, che coraggiosamente sta continuando a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del Sì.
Già durante le prime fasi del suo processo, l’Anm era intervenuta per indicare il suo caso come l’emblema dell’inutilità della riforma e per propinare l’ennesimo slogan a favore del No. Atteggiamento che reputo gravissimo e mortificante per la magistratura perché non si interviene sui processi in corso: come si dovrebbe sentire ora l’imputato e politico, che da sempre è uno dei più ferventi sostenitori della riforma e si sta apertamente spendendo proprio per sensibilizzare sull’impunità di certi magistrati (vedasi il caso di Enzo Tortora)? È stato detto che il suo caso dimostra che bisogna votare No perché il pm ha chiesto l’assoluzione e il giudice ha condannato e, quindi, la separazione non serve.
Una grande bugia. La separazione serve perché accusa e difesa siano considerate su un piano paritario davanti a un giudice terzo. La separazione serve per evitare che nei processi ai politici chi giudica e chi accusa si uniscano attraverso le correnti dell’Anm per trarre spunto addirittura dai casi in corso per criticare la riforma. Fino a pochi giorni fa avrei aggiunto che l’intervento dell’Anm non era corretto neppure nei confronti dei giudici che dovranno giudicare l’appello di Delmastro perché in un sistema dove le correnti dell’Anm si riflettono dentro il Csm le parole pesano. Ho appreso invece da un vostro articolo che in Corte d’appello «non ci sono rigidi criteri di assegnazioni dei processi con imputati liberi» e così sarebbe stato creato un collegio ad hoc per il sottosegretario senza seguire le tabelle. L’ennesima mortificazione della trasparenza e della neutralità della magistratura.
In uno stato di diritto non ci può essere neppure una vaga ombra di dubbio che si arrivi a colpire con strumenti giudiziari chi solleva questioni scomode anziché essere affrontato sul piano del confronto democratico.
Chi pretende di difendere lo Stato di diritto non può scegliere, di volta in volta, quali libertà tutelare e quali comprimere. La legge deve essere uguale per tutti e la magistratura deve allontanarsi sempre di più dalla politica. Per questo, lo ribadisco, voterò Sì.
«Veruska D'Angelo? Io non vedo un’assistente sociale. Lei ne ha vista una in giro?». Sono le parole di Marco Femminella, uno dei due avvocati della famiglia del bosco, riferendosi alla professionista con cui da tempo c’è un clima di forte tensione.
Il culmine si è registrato dieci giorni fa con l’allontanamento di Catherine Trevallion dalla casa famiglia in cui sono ospitati i suoi tre figli.
«Tutta questa sovraesposizione mediatica è diventata un problema, non è più sostenibile – ha aggiunto il legale lasciando il suo studio di Chieti –. Quei poveretti sono assediati, già stanno messi come stanno».
Parlando dell’arrivo degli ispettori del Ministero della Giustizia al Tribunale per i minorenni dell'Aquila, Femminella ha sottolineato: «È un argomento che riguarda il ministero e il tribunale. Se ci sono problemi lo sanno loro. Chi ha delle responsabilità se le assume. L’importante è che su questa vicenda torni l’equilibrio».
In risposta a chi dice che voteranno Sì solo massoni deviati e imputati, aumentano gli esponenti di sinistra favorevoli alla riforma Nordio.
L’esercito dei riformisti avanza spedito. L’ultimo in ordine di tempo a schierarsi dalla parte del Sì è, Arturo Parisi, promotore dell’Ulivo e delle riforme istituzionali negli anni Novanta, ex ministro della Difesa con Prodi: «Voto Sì per far avanzare una giustizia garantista. Voterò Sì guidato dalla domanda che sta al centro della riforma della separazione delle carriere dei magistrati: la necessità della terzietà del giudice tra chi accusa e chi difende».
La sinistra per il Sì diventa così un moto insurrezionale contro i dogmi che imbrigliano il campo largo. Un messaggio chiaro e forte a Elly Schlein che gioca ancora a fare a gara con Giuseppe Conte per intestarsi un’eventuale vittoria che miri a un illusorio avviso di sfratto al governo.
Alla Camera nasce l’intergruppo per il Sì. Oltre al Pd, ci sono dentro esponenti di Azione, +Europa e Italia Viva oltre al Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin che dice: «Qui non si vota sul governo Meloni ma su una riforma che condividiamo».
Il leader di Azione, Carlo Calenda, non ha dubbi: «La riforma era nel nostro programma». E la neo calendiana Elisabetta Gualmini, dopo l’addio al Pd, gli va dietro insieme alla collega Valentina Grippo. «Sono sempre stato favorevole a questa riforma, anche quando ero nella Margherita o nel Pd», conferma l’altro calendiano Ettore Rosato.
Nel gruppo anche Benedetto Della Vedova, +Europa, ex radicale, puro pedigree garantista: «La riforma è radicale, liberale, antiautoritaria, più di sinistra che di destra».
Molti anche gli esponenti di Italia Viva per il Sì, da quando Matteo Renzi ha dato libertà di voto, riservandosi lui di prendere una posizione a ridosso dell’urna, a partire dalla presidente dei senatori, Raffaella Paita e dal renziano Roberto Giachetti: «È una battaglia che porto avanti da trent’anni, ho auspicato venisse approvata con Berlusconi», commenta.
Molti dem sudano freddo. Stefano Ceccanti, costituzionalista ed ex deputato del Pd, è in prima linea per spiegare le ragioni del Sì. «Con il Sì completiamo il giusto processo rimasto incompiuto. Non un disegno contro la magistratura, ma una coerenza attesa. Separare le carriere per rafforzare la terzietà del giudice», dichiara.
Nel Pd pesa soprattutto l’adesione all’intergruppo della vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, enfant prodige della Margherita, cresciuta, nel mito di Ciriaco De Mita, che da mesi non le manda a dire a Schlein. «Questa riforma riguarda concretamente la vita delle persone. E io credo che sia molto importante provare a discutere nel merito», recita in un video social visto come un atto di insubordinazione alla linea dettata dalla segretaria Pd.
Pur votando contro il governo Meloni si espone per il Sì anche Augusto Barbera, 87 anni, ex presidente della Consulta, ex parlamentare Pci-Pds ed ex (per una breve parentesi) ministro con Ciampi.
Il leader di Democrazia sovrana popolare, Marco Rizzo, sceglie un intervento social per annunciare il suo Sì raccontando del furto alla moglie nella metropolitana di Milano «e non ditemi che non c’entra nulla perché se li beccano, il giorno dopo li rivedete in metro. Basta, ci siamo rotti le scatole».
Ma a mandare su tutte le furie gli ultras del No è Giuliano Pisapia, l’ex sindaco arancione di Milano che strappò la città, dopo anni di dominio, al centrodestra. Da stimato avvocato penalista, figlio di Gian Domenico Pisapia, uno degli artefici del codice di procedura penale entrato in vigore nel 1989, che introdusse il rito accusatorio, dice che voterà Sì. Ha prevalso l’avvocato sul politico beccandosi anche una sequela di insulti dai dem.
Impegnato per la campagna del Sì anche il presidente dell’associazione di area di centrosinistra Libertà eguale, Enrico Morando, già senatore Pds-Ds, viceministro con i governi Renzi e Gentiloni e fondatore del Pd: «Bisogna votare sul testo e non sul contesto. Non abbiamo alcuna intenzione di sostenere il governo Meloni, ma essendo in gioco il testo e non il contesto questa è una buona riforma che ne completa altre di cui la sinistra è stata protagonista».
Insieme a lui tanti volti noti ex Pds-Ds, come la filosofa e storica, Claudia Mancina, componente della direzione del Pd, e poi Chicco Testa, Claudio Petruccioli, Cesare Salvi, Umberto Ranieri, Nicola Latorre, Mario Oliverio che portano sul fronte del Sì la cultura politica della Quercia. Tra questi c’è l’ex ministro dell’Interno nonché figura chiave del governo D’Alema, Marco Minniti, il quale ritiene che «questa riforma sia un passo in avanti, che rende l’Italia più moderna, più europea e anche più sicura».
Ma il Sì viene pronunciato anche dall’ex senatore Giorgio Tonini, fondatore del Pd e tra i principali ispiratori del Lingotto, e Tommaso Nannicini, ex parlamentare dem ed esponente di spicco del think thank a supporto del governo Renzi. A favore del Sì, gli ex parlamentari dem, Anna Paola Concia e Stefano Esposito. Per confermare la riforma del governo anche l’ex ministro dell’Interno del governo Prodi, Enzo Bianco e, dalla Cgil, il sindacalista Michele Magno.
Nell’opposizione il Sì più netto arriva dal Psi: «Non si tratta solo di una scelta politica ma di una posizione coerente con la storia della comunità socialista», dice il segretario Enzo Maraio. Idem da socialisti di oggi e di ieri, da Bobo Craxi a Fabrizio Cicchitto.
Riformisti e progressisti non accettano di essere inquadrati in una minoranza della minoranza.
Massimo D’Alema mi aveva già convinto che fosse giusto votare Sì al referendum. Se lui è contrario, mi ero detto dopo aver letto le sue motivazioni a favore del No, c’è un motivo in più per approvare la riforma della giustizia messa a punto dal ministro Nordio. In questi giorni ho però trovato altre tesi a sostegno del Sì nelle parole di chi ha deciso di votare No. Per esempio, dopo aver letto l’intervista di Mario Monti al Corriere della Sera ho capito quanto siano pretestuose le ragioni di chi si oppone alla separazione delle carriere.
Il senatore a vita, già noto per aver guidato il governo nella stagione compresa fra la fine del 2011 e l’inizio del 2013, dice che voterà No a tutela dello Stato di diritto. Accodandosi alla vulgata degli Enrico Grosso, secondo i quali se passasse la legge sarebbero addirittura in pericolo le vite degli italiani, l’ex presidente del Consiglio sostiene che con la riforma lo Stato di diritto ne risulterebbe indebolito. Perché? La risposta dell’ex rettore della Bocconi non è chiarissima. Il senatore a vita parla di smottamenti, di frane, di geologi e di protezione civile, per dire che separare le carriere minerebbe l’equilibrio fra i poteri dell’esecutivo e quelli dell’ordine giudiziario. Ovviamente Monti non cita alcunché di concreto, ma spiega che oltre al testo (dove ovviamente non c’è alcuna traccia di quanto temuto dall’ex premier) c’è il contesto, ovvero gli scontri che negli anni si sono susseguiti tra magistratura e governo. Dunque, ignorando il merito ha deciso di bocciare la legge. Non per punire il governo, ma perché più poteri all’esecutivo lo preoccupano. E dove sono questi poteri, visto che la magistratura continuerà ad essere autonoma e indipendente? Dove si trova traccia di uno smottamento che un domani potrebbe trasformarsi in una frana a favore del governo? Monti non lo dice. Certo, è abbastanza sorprendente che il richiamo agli equilibri fra poteri e la difesa dello Stato di diritto venga da un signore nominato commissario straordinario da Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, con il supporto di Giorgio Napolitano. Quando come uno scolaretto si presentò al cospetto dei vertici di Bruxelles dicendo di aver fatto i compiti a casa, lo Stato di diritto non pareva la sua principale preoccupazione. Fattosi nominare senza un’elezione e scavalcando sostanzialmente il Parlamento, l’ex rettore diede una stangata agli italiani che ancora se la ricordano e non certo nel rispetto della Costituzione.
Ma a convincermi che sia giusto votare Sì, oltre ai due pezzi da novanta fra i politici più simpatici di cui l’Italia disponga, sono stati anche quelli che un tempo la stampa progressista avrebbe definito «nani e ballerine». Come ad ogni elezione, pur senza minacciare di lasciare l’Italia in caso di sconfitta (peccato), uno dopo l’altro l’esercito di comici e attori politicamente impegnati in quanto professionalmente disimpegnati sono scesi in campo. Alessandro Bergonzoni, uno che invece di far ridere fa piangere, ha spiegato che «il verso che hanno preso le cose non è né quello di un uccello, né tantomeno il verso di un poeta». Dunque? «No cera? No vara? No stradamus? No vella? No taio? No vanta? No strano? No biliare? No mignoli? No vizio? No tare? No minare?». No, semplicemente No comprendo.
Elio Germano, quello che si lagna se tagliano i contributi ai suoi film: «Ma… no. No. No, no. No, no, no, no, no, no. No, no, no. Nooo! None! N-O! N-E! No! No, no, no, no… Nooo! Nooo! No, no, no, no, no…Eh no! No! No. No. No, eh. No». Argomentazioni forti, insomma. Che ricordano quelle di un bambino di tre anni quando fa i capricci.
Enzo Iacchetti, il nuovo Che Guevara del piccolo schermo: «Sono nato nel dopoguerra. E sono figlio della Costituzione. La libertà del nostro popolo è garantita dai Padri costituenti che l’hanno approvata il 22 dicembre 1947. La nostra Carta è “la più bella del mondo”: non si tocca per far comodo solo agli uomini di potere» . Il fedayn di Mediaset ovviamente non sa che la Costituzione è già stata cambiata una ventina di volte.
Max Paiella: «No, signora No». Sì, hanno proprio toccato il fondo. Peggio di così non si può fare. Ma c’è una consolazione: ogni volta che attori, comici e intellettuali si schierano, gli elettori fanno il contrario. Dunque, sono di buon auspicio.