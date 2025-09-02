Matteo Giusti
2025-09-02

Gli Usa contro Colombia e Venezuela: «Protettori dei cartelli della droga»

Gli Usa contro Colombia e Venezuela: «Protettori dei cartelli della droga»
Il presidente colombiano Gustavo Petro con Nicolas Maduro (Getty Images)

Dopo aver raddoppiato la taglia sulla testa del presidente del Venezuela Nicolas Maduro e del suo ministro degli Interni Diosdado Cabello, ed aver inviato nel Mar dei Caraibi otto navi da guerra, Washington accusa ancora una volta Caracas di connivenza con organizzazioni terroristiche. Forte tensione anche con la Colombia di Gustavo Petro.

usa venezuela colombia

«Minacce da Mosca». L'Ue vuole finanziare lo stop agli immigrati diretti in Germania

«Minacce da Mosca». L’Ue vuole finanziare lo stop agli immigrati diretti in Germania
Ursula von der Leyen (Ansa)
Bruxelles promette fondi a Polonia e baltici affinché blindino le frontiere. Mentre cincischia sulla gestione dei flussi da Sud.
mosca immigrati europa

Parigi piange per fregarci su bond e riarmo

Parigi piange per fregarci su bond e riarmo
Ansa
Il ministro dell’Economia Eric Lombard evoca lo spettro del Fmi, ma per ora l’ipotesi di un intervento del Fondo è remota. L’allarmismo gli serve per spingere su debito comune e flessibilità delle regole Ue. Intanto la Francia inizia a incassare con i prestiti per la difesa.
riarmo parigi

Meloni rimanda le accuse al mittente e festeggia l'aumento degli occupati

Meloni rimanda le accuse al mittente e festeggia l’aumento degli occupati
Giorgia Meloni (Ansa)
Palazzo Chigi: «Affermazioni totalmente infondate». Matteo Salvini: «All’Eliseo sono parecchio nervosi...». Antonio Tajani: «Sbalordito». Intanto arrivano dati positivi sul mercato del lavoro. Su i contratti a tempo indeterminato.
giorgia meloni

Demolito lo scaricabarile dei francesi sull'Italia: «Sono loro i malati d'Europa»

Demolito lo scaricabarile dei francesi sull’Italia: «Sono loro i malati d’Europa»
Emmanuel Macron (Ansa)
Il «Wsj» fa a pezzi Parigi dopo che Bayrou ha tentato di dare la colpa dei suoi problemi alle nostre politiche fiscali. Marine Le Pen sul voto di fiducia: «Un suicidio politico».
francia italia debito
