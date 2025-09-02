2025-09-02
Gli Usa contro Colombia e Venezuela: «Protettori dei cartelli della droga»
Il presidente colombiano Gustavo Petro con Nicolas Maduro (Getty Images)
Dopo aver raddoppiato la taglia sulla testa del presidente del Venezuela Nicolas Maduro e del suo ministro degli Interni Diosdado Cabello, ed aver inviato nel Mar dei Caraibi otto navi da guerra, Washington accusa ancora una volta Caracas di connivenza con organizzazioni terroristiche. Forte tensione anche con la Colombia di Gustavo Petro.