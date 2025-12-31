True Carlo Cambi Fra nuovi dazi green e Mercosur Ursula stende industria e agricoltori Ursula von der Leyen (Ansa)

Da domani scatta il Cbam: chi importa cemento, ferro, energia, alluminio e acciaio dovrà pagare la carbon tax I trattori bloccano mezza Europa contro il trattato di libero scambio col Sudamerica con tanto di benedizione.Non c’è pace tra gli ulivi in Grecia, nelle stalle del Belgio e della Francia dove addirittura la polizia spiana i fucili per fermare gli agricoltori mentre il Vescovo di Cambrai che dice Messa su un altare di balle di paglia benedice i trattori della protesta. Tornano a farsi sentire i contadini dei paesi ai confini con l’Ucraina; già provati dal dumping generato dai prodotti che arrivano da oltreconfine senza alcuna compensazione temono come la peste un frettoloso ingresso di Kiev nell’Ue. L’Europa è lontanissima da questi milioni di cittadini che sudano la terra e vedono l’accordo col Mercosur come una minaccia alla loro sopravvivenza, ma è anche ostile alle imprese. Nessuno se lo ricorda, ma da domani 1 gennaio l’Ue fa scattare dazi pesantissimi: i Cbam. Non contenta di aver distrutto il comparto dell’auto la presidente della Commissione va avanti con il Green deal e da domani chi importa cemento, ferro, elettricità, alluminio, acciaio e idrogeno dovrà pagare una carbon tax. Bruxelles riesce nel capolavoro di aver distrutto con il Green deal la manifattura europea e sempre in nome dell’ambientalismo di impedire alle aziende sopravvissute di rifornirsi all’estero. Il caso dell’acciaio è emblematico: l’Europa è ridotta a non più dell’8% della produzione mondiale, ma chiunque debba costruire con quel materiale da domani paga dazio.Questo vale per moltissimi settori. Una stima prudenziale dice che i pannelli solari potrebbero rincarare del 10%, il cemento del 15%, lo stesso l’acciaio, l’allumino fino al 25% con un’impennata inflattiva. Il che spiega perché Isabel Schnabel e la presidente Christine Lagarde dalla Bce abbiano messo le mani avanti per un aumento dei tassi. Ursula von der Leyen si è scagliata contro Donald Trump per i dazi americani, ma oggi sta facendo di peggio. È cominciata una guerra doganale con la Cina - partita con i dazi sui pacchi postali al di sotto dei 150 euro gravati da una tariffa fissa di 3 euro - a tutto danno di nuovo degli agricoltori. Per difendere l’industria del legno fiaccata da leggi europee come la riforestazione la Von der Leyen ha varato nuove tariffe sull’importazione di pavimenti in legno: 21,3%-36,1% sul parquet, fino al 62,4% o più su compensato. La risposta di Pechino è immediata: dazi provvisori tra il 21,9% e il 42,7% sui latticini europei che fanno seguito ai dazi al 19,8% sulla carne di maiale e al 41% sul vino. Come non bastasse nella lista dei Cbam, i dazi ecologici, ci sono anche i fertilizzanti. Quelli russi e bielorussi sono già colpiti con una tariffa di «guerra» del 6,5%, quelli che arrivano da altri paesi pagheranno fino a 430 euro a tonnellata, ma quelli ucraini potrebbero entrare «gratis». Ancora una volta un aggravio di costo a danno degli agricoltori che ormai avvertono Bruxelles come un nemico. Ne sanno qualcosa i nostri olivicoltori che con i Cbam avranno ulteriori spese per i concimi, ne sanno tantissimo i produttori d’olio della Grecia. A Creta ci sono stati scontri tra i manifestanti e la polizia, da un mese gli agricoltori di Chania, Messenia, Laconia bloccano le strade. Protestano per i prezzi troppo bassi e contro il Mercosur; negli ultimi giorni a loro si sono uniti allevatori, apicoltori e pescatori che con colonne di trattori hanno bloccato strade e autostrade. Ce l’hanno col governo di Atene per lo scandalo sui contributi agricoli, ma ce l’hanno soprattutto con l’Europa. La Spagna che ha devastato il mercato con le coltivazioni iperintensive ora in crisi sta vendendo l’olio a 5 euro al litro, le importazioni dai paesi non Ue facilitate dalla Commissione sono esplose e l’extravergine greco si vende sotto i 4 euro. In Francia lo scenario è lo stesso. Da mesi gli allevatori dell’Occitania, in unità con quelli spagnoli dell’Aragona e della Catalogna, bloccano le strade. Il valico di Biriatou tra Francia e Spagna non è praticabile e il governo di Madrid ha sospeso la circolazione. Anche in Francia le ragioni della protesta sono duplici. Ce l’hanno con Parigi perché gli interventi per fermare l’epidemia di dermatite nodulare che ha attaccato le stalle sono giudicati errati e tardivi, ma ce l’hanno con l’Ue per i tagli della Pac e l’accordo del Mercosur. Il comparto zootecnico è quello di gran lunga più svantaggiato dall’intesa commerciale - per ora sospesa - con Brasile e associati.La lotta dei trattori in Francia va da Nord a Sud. A Cambrai l’arcivescovo Vincent Dollmann e diversi sacerdoti hanno celebrato la messa su un altare di paglia in sostegno agli agricoltori in difficoltà. Il prelato ha elogiato la «dignità» dei contadini che da diverse settimane manifestano contro l’accordo di libero scambio tra l’Ue e il Mercosur e l’abbattimento sistematico delle mandrie di bovini colpite dalla Lsd. Nel Pas-de-Calais, alcune decine di agricoltori vogliono bloccare il principale centro logistico dei supermercati Leclerc vicino ad Arras in risposta alle dichiarazioni di Michel-Édouard Leclerc che chiedeva «Mercosur subito». In Occitania ad Auch, regione del Sud fortemente agricola capitale dell’Armagnac, si è sfiorato il dramma: tre poliziotti hanno spinato le armi contro un agricoltore che protestava. L’Occitania è paralizzata e altre zone della Francia sono tenute sotto scacco dai trattori: a Carbonne (Alta Garonna) sulla A64, a Sévérac (Aveyron) e Le Buisson (Lozère) sulla A75 ci sono blocchi stradali. Gli agricoltori polacchi hanno organizzato blocchi su strade nazionali, superstrade e autostrade in tutto il Paese per protestare contro la imminente firma dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e il blocco di nazioni sudamericane Mercosur. Gli agricoltori in Polonia e di altre parti d'Europa temono che un afflusso di prodotti agricoli sudamericani più economici inondi i mercati europei, faccia scendere i prezzi e spinga potenzialmente le aziende agricole più piccole e meno competitive al fallimento. Le nazioni altamente industrializzate d’Europa, come la Germania, sono ottimiste sul fatto che l'accordo di libero scambio faciliterà l'accesso ai mercati sudamericani per i loro prodotti industriali.Contro l’Ue ci sono proteste anche in Belgio. L’aeroporto di Liegi è «presidiato» dai trattori mobilitati dopo l’imponente manifestazione del 18 dicembre quando per impedire la firma del Mercosur i palazzi dell’Ue a Bruxelles sono stati accerchiati da 10.000 agricoltori e oltre 1.000 mezzi agricoli arrivati da tutta Europa. Forse è stato solo l’inizio.