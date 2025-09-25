Alessandro Rico
2025-09-25

L’Ungheria sta in Europa e nella Nato ma se fa comodo diventa un regime

L’Ungheria sta in Europa e nella Nato ma se fa comodo diventa un regime
Viktor Orbàn (Ansa)
Le rimostranze sullo Stato di diritto (il cui rispetto è necessario anche per far parte dell’Alleanza atlantica) sono un pretesto per neutralizzare i conservatori in Consiglio Ue. E blindare il dominio di Parigi e Berlino.
Subscribe
orban

La sinistra fa un Salis-scendi sull’immunità

La sinistra fa un Salis-scendi sull’immunità
Ilaria Salis (Ansa)
  • Gli stessi che hanno reso intoccabile la militante arruolata da Bonelli e Fratoianni si stracciano le vesti perché il Senato soccorre la Santanchè sull’uso improprio di alcune trascrizioni. La Cucchi, anche lei di Avs, ha la faccia tosta di tuonare: «Lese le istituzioni».
  • I fatti contestati non c’entrano con l’attività parlamentare dell’esponente di The Left.

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
ilaria salis

Appuntamento in Piazza | Tropico del crimine

Appuntamento in Piazza | Tropico del crimineplay icon

Dietro l’immagine da cartolina, i Caraibi sono oggi un crocevia di droga, armi e tratta di esseri umani, dove avviene un terzo degli omicidi mondiali. Haiti è il simbolo del collasso: le gang controllano la capitale e la violenza è quotidiana. In Venezuela, divenuto snodo centrale del narcotraffico, le connivenze tra apparati statali e cartelli alimentano traffici che riforniscono Europa e Stati Uniti. Il paradiso tropicale si è trasformato in un epicentro del crimine globale. Ne parliamo con Tiziano Breda è analista senior per l'America Latina e i Caraibi presso Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED)

stefano piazza

Il Papa indice un rosario per la pace davanti alla Madonna di Fatima

Il Papa indice un rosario per la pace davanti alla Madonna di Fatima
Papa Leone XIV (Ansa)
Per la quarta volta, la statua della Vergine lascerà il santuario portoghese per Roma.
Subscribe
papa leone xiv

Trump illude Kiev: «Vittoria possibile». Mosca: «Tesi falsa, la guerra continua»

Trump illude Kiev: «Vittoria possibile». Mosca: «Tesi falsa, la guerra continua»
Volodymyr Zelensky alle Nazioni unite (Ansa)
Volodymyr Zelensky all’Onu: «Il Cremlino vuole espandere il conflitto». Giorgia Meloni: «Una escalation conviene a Vladimir Putin, che è in difficoltà».
Subscribe
guerra in ucraina
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy