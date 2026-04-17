{{ subpage.title }}

True
Sergio Giraldo
2026-04-17

Dal 2022 a oggi la Ue è il principale compratore di gas dal «cattivo» Putin

Via tubo o via mare, superata anche la Cina. Ma da questo mese partono le limitazioni agli acquisti. Import record del Gnl Usa.

L’Unione europea fa il record di importazioni di Gnl russo mentre inizia il divieto di import. Da una parte vieta l’acquisto di gas dalla Russia a partire dai prossimi giorni, dall’altra a marzo fa il record di importazioni di Gnl dalla stessa.

Continua a leggereRiduci
gas russia europa
True

Schlein e Conte, strade diverse ma tutte e due portano in Cina

Schlein e Conte, strade diverse ma tutte e due portano in Cina
Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein durante i festeggiamenti a piazza Barberini per la vittoria del NO al referendum costituzionale sulla giustizia, Roma, 23 marzo 2026 (Ansa)
Il capo del M5s alla presentazione del film su Berlinguer, che però preferiva la Nato.

Giuseppe Conte è certamente, bisogna dargliene atto, un animale politico multiforme: è svelto come uno scoiattolo, furbo come una volpe, spietato come una belva. Elly Schlein, in vista delle primarie per decidere il candidato premier del centrosinistra, muove qualche passo verso il centro (vedi la solidarietà alla Meloni dopo gli attacchi di Trump) per parare le critiche dei moderati del suo partito? E lui, il policefalo Conte che fa?

Continua a leggereRiduci
schlein conte cina
True

Gli Usa alle case di auto: «Fabbricate armi»

Gli Usa alle case di auto: «Fabbricate armi»
Una concessionaria Ford Motor Company a Stoneham nel Massachusetts (Ansa)
Già da mesi, il Pentagono è in contatto con General Motors, Ford e altre aziende, alle quali ha chiesto la riconversione bellica. Gli arsenali di Washington, infatti, si stanno svuotando dopo anni di aiuti a Kiev, a Israele e per la campagna in Medio Oriente.

Up patriots to arms. Donald Trump sollecita le case automobilistiche a riconvertire a scopi bellici almeno una parte delle loro linee produttive: meno tubi di scappamento, più cannoni.

Continua a leggereRiduci
usa
True

Klm inizia a tagliare 160 voli per la mancanza di carburante

Klm inizia a tagliare 160 voli per la mancanza di carburante
Ansa
Pure l’elvetica Edelweiss diminuisce l’offerta. L’Agenzia internazionale dell’energia: «In Europa ci sono scorte solo per 6 settimane». Per l’aumento dei costi EasyJet perde oltre 500 milioni di sterline in un semestre.

Si preannuncia un’estate di fuoco per i voli. Cresce l’incertezza legata alle prospettive nebulose del conflitto iraniano. Mentre dal presidente degli Stati Uniti arrivano messaggi che sembrano improntati a un cauto ottimismo, alcuni dei settori più esposti cominciano a fare i conti con un quadro in cui alcuni prodotti energetici potrebbero vedere drasticamente ridotta la loro disponibilità. Il caso più eclatante è quello del trasporto aereo.

Continua a leggereRiduci
carburante aerei
True

Leone sta addosso a Trump: «Guai a chi usa Dio per scopi militari»

Leone sta addosso a Trump: «Guai a chi usa Dio per scopi militari»
Papa Leone XIV (Ansa)
Il Papa fa chiaro riferimento alle uscite del leader degli States: «Non si trascina ciò che è santo in ciò che è sporco e tenebroso».

C’è una polvere rossa che copre i piedi dei profughi e dei combattenti nelle regioni anglofone del Camerun, una terra dove la bellezza della vegetazione lussureggiante contrasta dolorosamente con il sangue versato in anni di conflitto civile.

Continua a leggereRiduci
papa leone
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy