True Mirko Molteni Il prezzo del petrolio sale troppo, l’Ue deve correggere le sue sanzioni Getty Images

Crosetto frena su Kiev nella Ue. Nuovi lanci di droni ucraini sulle raffinerie russe.Nel giorno in cui droni ucraini hanno colpito una raffineria nel cuore della Russia, l’agenzia Bloomberg ha ieri anticipato che l’Unione europea, temendo il peggioramento del mercato petrolifero mondiale per la tensione nel Golfo Persico, si appresterebbe a congelare il meccanismo automatico del price cap, il tetto al prezzo del greggio russo pensato per far mancare a Mosca parte degli introiti. Il price cap, aggiornato ogni 6 mesi da Bruxelles, è stabilito nel 15% in meno del prezzo di mercato del greggio russo degli Urali. Nei fatti l’Ue vieta alle aziende europee di fornire servizi di assicurazioni e trasporti per il petrolio russo venduto sopra il «tetto». Oggi la soglia è di 44,10 dollari al barile, ma in luglio dovrebbe essere rivista e potrebbe toccare 65 dollari. Congelare il cap significa che anche nel prossimo semestre l’Ue seguiterà ad accettare un prezzo massimo del greggio russo di 44,10 dollari al barile, sottraendo al Cremlino la cresta dovuta all’aumento dei prezzi. La misura verrebbe abbinata ad altre nel 21° pacchetto di sanzioni europee: aggiunta nella lista degli enti sanzionati di ulteriori banche, commercianti di petrolio, raffinerie e operatori di criptovalute in Paesi terzi con cui Mosca triangola il blocco, sanzioni a 20 ulteriori petroliere della «flotta ombra» e possibile estensione del regime alle navi gasifere. Dal punto di vista economico la Russia incasserà meno, ma politicamente il congelamento del price cap viene interpretato a Mosca come segno di incertezza e timore da parte dell’Europa. Il consigliere economico del Cremlino, nonché amministratore del Fondo sovrano russo Rdif, Kirill Dmitriev ha commentato: «Come previsto, la crisi energetica sta costringendo l’Ue a essere più realistica e a iniziare a correggere gli errori del passato. L’Europa ha bisogno della Russia per sopravvivere». I russi pensano forse che valga la pena veder decurtati i profitti pur di constatare che l’Europa da un lato non può rinunciare del tutto al petrolio russo, dall’altro, con l’andar del tempo e il protrarsi della crisi mediorientale, potrebbe vedersi costretta ad ammorbidire la sua posizione per non dipendere troppo da forniture arabe instabili. La notizia è arrivata mentre il presidente ucraino Volodymir Zelensky confermava raid di droni spintisi nelle ore precedenti sulle raffinerie russe di Saratov, a 700 km oltre la frontiera, causando danni: «Nella notte, i nostri guerrieri hanno applicato le sanzioni a lungo raggio dell’Ucraina contro una raffineria di petrolio nella Saratov russa». Per «sanzioni a lungo raggio», Kiev intende le incursioni in territorio russo su obbiettivi economici. L’offensiva contro gli impianti di petrolio e gas prosegue da settimane. Sempre ieri, il comandante dei reparti di droni ucraini, Robert «Madyar» Brovdi, ha tirato le somme dell’ultimo mese di campagna: «In maggio abbiamo colpito 18 impianti di petrolio e gas in Russia, a Mosca, Saratov, Tuapse, Volgograd, Novorossiysk, Grushovaya, Syzran, Kstovo, Ryazan, Taman, Perm, Kirishi, Samara, Yaroslavl-Lvds, Primorsk, Taganrog, Gpz Astrakhan e Orenburg. Più della metà di quelli presenti nell’elenco sono stati fermati o hanno interrotto il loro funzionamento nel corso del mese». Anche l’Ucraina fa fronte a incursioni di droni e missili russi, chiedendo agli alleati nuovi sistemi di difesa antiaerea. L’Europa, pur discutendo di una possibile adesione di Kiev all’Unione, deve però pensare anzitutto alle proprie difese. Lo ha ribadito il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto: «L’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea è molto difficile, non solo politicamente ma anche a livello economico. È possibile una crisi nel settore agricolo gravissima per molti Paesi Ue, che nessuno può permettersi». Piuttosto, secondo il ministro, «è sempre più urgente organizzare un grande sistema di difesa comune europeo che vada oltre gli attuali confini Ue a 27», includendo «Norvegia, Balcani e anche Ucraina». Ieri l’Ucraina ha ricevuto un ulteriore sistema antiaereo Iris-T dalla Germania, ma intanto ispettori dell’Aiea arrivati alla centrale nucleare di Energodar, controllata dai russi nella regione di Zaporizhzhia, hanno riscontrato «danni compatibili con l’impatto di un drone», confermando le accuse di Mosca circa il raid ucraino di sabato. Sempre a Zaporizhzhia, nei combattimenti in una «zona boschiva», i russi avrebbero ucciso, secondo la Tass, «mercenari tedeschi e britannici, fra cui Jason Largan Jaycee, nato nel 2003, e Laterman Philippe Maximilian, nato nel 2000».