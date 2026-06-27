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Mirko Molteni
2026-06-27

Kiev mette in ginocchio la Crimea: stato di emergenza per le bombe

Kiev mette in ginocchio la Crimea: stato di emergenza per le bombe
Volodymyr Zelensky (Ansa)
Chiuso per sei ore il ponte della penisola dopo i raid ucraini. Oltre 600 droni in Russia.

L’Ucraina prosegue l’offensiva di droni sui territori russi sperando che Mosca le conceda un congelamento del fronte.

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L'Europa finisce sotto un'auto

L'Europa finisce sotto un'auto
Ursula von der Leyen (Ansa)
Volkswagen licenzia 100.000 dipendenti e chiude fabbriche, i vertici di Mercedes ammettono: «Situazione gravissima». I due colossi schiantati, assieme a concorrenti e indotto made in Italy, dalle folli politiche verdi di Bruxelles. Che però insiste.

Immagino che da ieri nessuno avrà più dubbi sul prezzo da pagare per la transizione energetica. Volkswagen, ossia il più grande gruppo automobilistico europeo e il secondo nel mondo, si prepara a licenziare 100.000 dipendenti, all’incirca un sesto dell’intera sua forza lavoro. La decisione sarebbe maturata in seguito al calo delle vendite ma soprattutto dei profitti che nello scorso anno si sarebbero ridotti di oltre il 40 per cento. Che a Wolfsburg, in Bassa Sassonia, le cose non andassero a gonfie vele lo si era capito da tempo, quando l’azienda aveva annunciato un programma di riduzione del personale da qui al 2030.

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La Milano di Sala sembra Teheran: islam in piazza, donne nel recinto

La Milano di Sala sembra Teheran: islam in piazza, donne nel recintoplay icon
Gli sciiti occupano la Centrale per le autoflagellazioni del rito pubblico dell’Ashura.

Benvenuti nel Milanostan. Fra autoflagellazioni maschili, nenie di tradizione sciita e universo femminile con il burqa è andato in scena il rito pubblico dell’Ashura. Dove? Davanti alla Stazione Centrale di Teheran trasferita in piazza Duca d’Aosta, con il traffico di via Vittor Pisani bloccato per dare spazio al corteo musulmano che commemora il martirio dell’imam Hussein, nipote di Maometto, durante la battaglia di Karbala nel 680 dopo Cristo.

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Per la Cgil con il caldo non si lavora, ma si può sfilare sul carro del Pride

Per la Cgil con il caldo non si lavora, ma si può sfilare sul carro del Pride
Ansa
Secondo Maurizio Landini e compagni, la mancata pioggia e i morti nei cantieri sono colpa di Giorgia Meloni. Faticare al sole è un suicidio mentre andare al corteo arcobaleno a Napoli (alle 15) è un dovere. Alla faccia dell’allerta.

Lavoratori di tutto il mondo, refrigeratevi. La Cgil di lotta e di condizionatore è da tempo impegnata, come sappiamo, in una campagna infuocata, o per meglio dire: ghiacciata, contro il caldo.

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La Ue per il clima è disposta a tagliarci metà import di gas e l’87% del petrolio

La Ue per il clima è disposta a tagliarci metà import di gas e l’87% del petrolio
Dan Jørgensen
Al Consiglio dei ministri dell’energia, Italia e Germania guidano la fronda anti regolamento. Benzina pronta a schizzare a +24%.

Dopo le tappe forzate della decarbonizzazione secondo i dettami del Green deal, Bruxelles mette a segno l’ennesimo regolamento che è una sorta di suicidio per l’industria europea.

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