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Flaminia Camilletti
2026-06-21

Trump insiste, Meloni lo zittisce: «L’Italia è una nazione sovrana»

Trump insiste, Meloni lo zittisce: «L’Italia è una nazione sovrana»
Giorgia Meloni (Ansa). Nel riquadro post pubblicato sul social Truth da Donald Trump
Il tycoon accusa il premier di voler essere sua amica per risollevarsi nei sondaggi. Lei a muso duro: «La mia popolarità non ti riguarda. Pensa alla tua». Intanto, le opposizioni continuano a gongolare per lo strappo.

È evidente la difficoltà del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: non è più solo percepita, ormai si legge. Il bullo può pure a continuare a fare quello che vuole, consapevole però che dall’altra parte Meloni risponderà punto per puno. Dopo aver mentito a un giornalista di La7 raccontando che il presidente del Consiglio italiano lo avrebbe implorato per una foto, sbugiardato, è tornato ad attaccare il presidente del Consiglio. Una vera ossessione ormai.

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Cuciniamo insieme | Biscotti scrocchiarelli con l’uvetta

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Cuciniamo insieme | Biscotti scrocchiarelli con l’uvettaplay icon
Estate, serve un’idea per far diventare la colazione un gioco ed evitare le “dipendenze” da prodotti iperprocessati. Torniamo a fare in casa i biscotti? Che ne dite? Magari coinvolgiamo anche i bambini; del resto c’è stata più di una generazione cresciuta con il Dolceforno! Questi biscotti sono facili da fare, moderni perché strizzano l’occhio ai corn flakes, poco zuccherati e soprattutto sono ottimi da portare sotto l’ombrellone come rompifame per i più piccoli. Ma anche i grandi ne approfitteranno.
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Tra i Repubblicani c’è già chi lavora per ricucire con Roma: l’Italia serve

Tra i Repubblicani c’è già chi lavora per ricucire con Roma: l’Italia serve
Il vice presidente Usa JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio (Ansa)
Heritage foundation, Rubio, Vance e consiglieri sanno che l’alternativa a Meloni è un campo largo pro Cina. Come il governo è consapevole che la ritrovata forza internazionale è dipesa dai rapporti con la Casa Bianca.

No. Il nuovo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni non può essere derubricato a un semplice bisticcio personale. Le radici dell’attrito sono infatti strutturali.

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Il nostro export ha bisogno di nuove sponde

Obiettivo 700 miliardi entro il 2027. Più accordi con Canada, Giappone e Uk. E ci serve una Borsa tecnologica.

L’indebolimento dell’asse con Usa e Ue impone all’Italia nuove strategie per sostenere export, investimenti e crescita. L’obiettivo è raggiungere 900 miliardi di esportazioni entro il 2030 attraverso nuove alleanze economiche, innovazione e attrazione di capitali.

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