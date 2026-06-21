{{ subpage.title }}

True
Valerio Benedetti
2026-06-21

La Polonia si accorge degli ucraini nazisti: revocata a Zelensky l’onorificenza

La Polonia si accorge degli ucraini nazisti: revocata a Zelensky l’onorificenza
Volodymyr Zelensky (Ansa)
Il presidente Karol Nawrocki reagisce all’omaggio di Volodymyr Zelensky all’Upa. La replica di Kiev: «State facendo un regalo a Mosca».

La guerra a Est continua a produrre frizioni non soltanto sul campo di battaglia, ma anche tra alcuni dei principali alleati dell’Ucraina. Ieri il presidente polacco, Karol Nawrocki, ha revocato a Volodymyr Zelensky l’Ordine dell’aquila bianca, la più alta onorificenza della Polonia, aprendo uno scontro diplomatico che rischia di incrinare ulteriormente i rapporti tra Varsavia e Kiev.

Continua a leggereRiduci
ucraina
True

Cuciniamo insieme | Biscotti scrocchiarelli con l’uvetta

True
Cuciniamo insieme | Biscotti scrocchiarelli con l’uvettaplay icon
Estate, serve un’idea per far diventare la colazione un gioco ed evitare le “dipendenze” da prodotti iperprocessati. Torniamo a fare in casa i biscotti? Che ne dite? Magari coinvolgiamo anche i bambini; del resto c’è stata più di una generazione cresciuta con il Dolceforno! Questi biscotti sono facili da fare, moderni perché strizzano l’occhio ai corn flakes, poco zuccherati e soprattutto sono ottimi da portare sotto l’ombrellone come rompifame per i più piccoli. Ma anche i grandi ne approfitteranno.
Continua a leggereRiduci
cuciniamo insieme
True

Tra i Repubblicani c’è già chi lavora per ricucire con Roma: l’Italia serve

Tra i Repubblicani c’è già chi lavora per ricucire con Roma: l’Italia serve
Il vice presidente Usa JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio (Ansa)
Heritage foundation, Rubio, Vance e consiglieri sanno che l’alternativa a Meloni è un campo largo pro Cina. Come il governo è consapevole che la ritrovata forza internazionale è dipesa dai rapporti con la Casa Bianca.

No. Il nuovo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni non può essere derubricato a un semplice bisticcio personale. Le radici dell’attrito sono infatti strutturali.

Continua a leggereRiduci
meloni trump
True

Il nostro export ha bisogno di nuove sponde

Obiettivo 700 miliardi entro il 2027. Più accordi con Canada, Giappone e Uk. E ci serve una Borsa tecnologica.

L’indebolimento dell’asse con Usa e Ue impone all’Italia nuove strategie per sostenere export, investimenti e crescita. L’obiettivo è raggiungere 900 miliardi di esportazioni entro il 2030 attraverso nuove alleanze economiche, innovazione e attrazione di capitali.

Continua a leggereRiduci
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy