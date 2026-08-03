Trump annuncia nuovi colloqui con l’Iran

Donald Trump ha annunciato l’avvio di una nuova fase di negoziati con l’Iran, spiegando che i colloqui prenderanno il via oggi dopo la decisione di sospendere ulteriori attacchi contro la Repubblica islamica.

Parlando ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, il presidente degli Stati Uniti ha sostenuto che Teheran sarebbe pronta a trattare dopo le recenti tensioni. «Ora quello che stiamo facendo è parlare con loro sotto forma di negoziato», ha dichiarato, confermando l’imminente avvio dei colloqui.