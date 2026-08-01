Grecia in fiamme: incendio a 70 chilometri da Atene minaccia Porto Germeno

Prosegue senza sosta la lotta contro il vasto incendio che sta interessando la Beozia e parte dell’Attica, in Grecia. Le fiamme hanno raggiunto la pineta attorno al villaggio costiero di Porto Germeno, a circa 70 chilometri da Atene, dove restano attivi almeno tre fronti.

Il rogo, alimentato dal forte vento, ha già devastato ampie porzioni di territorio e distrutto diverse abitazioni. Le operazioni di spegnimento coinvolgono 496 vigili del fuoco, affiancati da volontari, decine di mezzi e squadre arrivate anche dalla Francia e dalla Romania.

Le autorità continuano a monitorare l’evoluzione dell’incendio, mentre le condizioni meteorologiche rendono particolarmente difficili le operazioni di contenimento.