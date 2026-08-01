Ceuta, la Spagna installa barriere galleggianti contro i migranti

La Spagna ha avviato l’installazione di barriere galleggianti nelle acque di Ceuta per ostacolare gli ingressi irregolari dal Marocco, dopo la forte pressione migratoria registrata nei giorni scorsi.
Le strutture sono state collocate nei pressi del molo del Tarajal, uno dei principali punti d’approdo utilizzati dai migranti che hanno raggiunto a nuoto l’enclave spagnola in Nord Africa.
Secondo le autorità, la maggior parte dei migranti entrati a Ceuta ha già lasciato il territorio. Le nuove misure puntano a rafforzare il controllo della frontiera marittima e a prevenire ulteriori arrivi irregolari.