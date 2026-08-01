Donata D’Annunzio Lombardi: «Il corpo e l’anima della voce»

Il soprano Donata D’Annunzio Lombardi, che ha voluto affiancare alla carriera internazionale la formazione dei nuovi talenti dell’Opera, ci svela i segreti della voce. La sua esperienza, il metodo, la leggenda Callas e i tesori del vivaio dell’Accademia Adalo: Carolina López Moreno, Federica Di Trapani, Valentina Pernozzoli e molte altre.
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