Terremoto a Napoli, sisma di magnitudo 4,7 ai Campi Flegrei

Un terremoto di magnitudo 4,7 ha colpito l’area dei Campi Flegrei con epicentro alla Solfatara di Pozzuoli, in provincia di Napoli. La scossa, registrata a una profondità di circa 2,6 chilometri, è stata avvertita distintamente dalla popolazione.
Le immagini documentano i danni provocati dal sisma a Pozzuoli, uno dei comuni più vicini all’epicentro, dove si sono registrati cedimenti e altri effetti riconducibili alla forte scossa.
Le autorità hanno avviato le verifiche sul territorio per accertare l’entità dei danni e monitorare la situazione nell’area interessata dal terremoto.