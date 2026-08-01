Pozzuoli dopo il sisma: crepe nelle case e porto chiuso

Le immagini mostrano i primi danni provocati dal terremoto di magnitudo 4,7 che nella serata di venerdì ha colpito l’area dei Campi Flegrei, con epicentro alla Solfatara di Pozzuoli.
In corso Nicola Terracciano alcune abitazioni presentano lesioni tali da renderle a rischio crollo, mentre nell’area del porto sono comparse profonde crepe sull’asfalto. Per ragioni di sicurezza lo scalo resterà chiuso almeno fino a domani.
Proseguono nel frattempo i controlli dei tecnici e della Protezione civile per verificare la stabilità degli edifici e valutare l’entità dei danni causati dal sisma.