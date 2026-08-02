Perù, le immagini del disastro aereo sulle Linee di Nazca

Le immagini mostrano il luogo dello schianto del piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù durante un volo diretto sulle Linee di Nazca.

Il velivolo era decollato dall’aeroporto di Pisco e ha perso i contatti con la torre di controllo pochi minuti dopo la partenza. Nell’incidente sono morte tutte le 13 persone a bordo e le autorità peruviane hanno avviato un’indagine per accertare le cause della tragedia.

Nel video si vedono i soccorritori al lavoro tra i rottami del velivolo nell’area dell’impatto, dove proseguono le operazioni di recupero e i rilievi degli investigatori.