Pillole di galateo di Petra e Carlo

Le buone maniere in viaggio
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Perù, le immagini del disastro aereo sulle Linee di Nazca
Le immagini dal luogo dello schianto del piccolo aereo turistico precipitato in Perù, dove hanno perso la vita 13 persone tra cui sette italiani. I soccorritori sono al lavoro tra i rottami del velivolo.
Ceuta, la Spagna installa barriere galleggianti contro i migranti
Le strutture sono state posizionate presso il molo del Tarajal, dove nei giorni scorsi migliaia di migranti avevano raggiunto a nuoto l'enclave spagnola dal Marocco.
Donata D’Annunzio Lombardi: «Il corpo e l’anima della voce»
Il soprano Donata D’Annunzio Lombardi, che ha voluto affiancare alla carriera internazionale la formazione dei nuovi talenti dell’Opera, ci svela i segreti della voce. La sua esperienza, il metodo, la leggenda Callas e i tesori del vivaio dell’Accademia Adalo: Carolina…
Terremoto a Napoli, sisma di magnitudo 4,7 ai Campi Flegrei
Il sisma, con epicentro nell'area della Solfatara, è stato avvertito in tutta l'area flegrea e in diversi quartieri di Napoli. Le immagini mostrano i danni registrati a Pozzuoli.
L’Asi testa il Rover «Etna» sul vulcano: superata la prova per le missioni lunari
L'Etna scelto come banco di prova grazie alle sue caratteristiche geologiche, simili a quelle degli ambienti lunari.
Palazzina crollata a Messina, si scava tra le macerie: trovato un corpo
Vigili del fuoco al lavoro a Pistunina alla ricerca dei dispersi. Restano alte le difficoltà per la presenza di focolai e gas nelle macerie.
Assalto a Ceuta: 2.000 migranti raggiungono l’enclave spagnola a nuoto dal Marocco
Prosegue la pressione migratoria sull'enclave spagnola in Nord Africa. Negli ultimi giorni centinaia di persone hanno raggiunto il territorio partendo dalle coste del Marocco.