Cuciniamo insieme | Crostata di crema e amarene

Dite la verità vi siete comprati il fumetto preferito dell’infanzia per sentiere aria di ferie! Noi confessiamo che fa parte dei nostri riti estivi ed eccovi allora una ricetta che potrebbe essere la torta di Nonna Papera. Facile da farsi buonissima da mangiare a colazione o sotto l’ombrellone.

Ingredienti

Per la frolla: 350 gr di farina 00, 180 gr di burro, 100 gr di zucchero fine, 1 un uovo (facoltativa una bacca di vaniglia).

Per la crema: 4 cucchiai colmi di zucchero, 4 cucchiai rasi di farina 00, la buccia di un lime o di un limone non trattati, 500 ml di latte, un pizzico di sale, 20 amarene sciroppate con il loro sciroppo. Queste dosi sono per una tortiera da 30 cm di diametro.

Procedimento

Fate rinvenire il burro a temperatura ambiente poi nella planetaria o a mano usando una frusta montatelo con tutto lo zucchero. Deve diventare cremoso. Ora aggiungete la farina e la presa di sale – volendo anche i semi della baca di vaniglia – e continuate a impastare fino a ottenere un impasto morbido, ma consistente. Fate riposare.

Nel frattempo fate la crema. Mettete uova, latte, farina, zucchero e scorza di agrume tutte insieme a freddo in un pentolino. Fate partire la fiamma che terrete moderata e continuando a girare con una frusta fate addensare evitando che si formino grumi. Una volta ottenuta una crema compatta, ma non solida togliete le scorze di agrume e incorporate le amarene con un p’ di sciroppo. Amalgamate bene e lasciate riposare.

Ora prendete la pasta e aiutandovi con due fogli di carta forno (uno sopra e l’altro sotto) stendete col mattarello a uno spessore di circa 4 millimetri la pasta possibilmente rotonda in modo che ricopra la tortiera.

Sistemate la carta forno sul fondo della tortiera poi adagiatevi il disco di pasta. Rifilate i bordi e con la pasta che eventualmente vi avanza fate delle decorazioni. Versate la crema con le amarene sopra la pasta. Guarnite con le decorazioni che avrete realizzato con la pasta in eccesso e passate in forno pre-riscaldato a 180 gradi e cuocete per circa 45 minuti. Servite la torta fredda o appena tiepida.

Come far divertire i bambini

Fate decorare a loro la torta

Abbinamento

Noi abbiamo scelto l’immancabile Asti spumante, se volete potete optare per un Fior d’Arancio, per un Moscato d’Asti o per un ottimo passito di Pantelleria.