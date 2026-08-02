Franco Baresi, l’omaggio dei tifosi davanti a Casa Milan

Prosegue l’omaggio dei tifosi del Milan a Franco Baresi davanti a Casa Milan.

Nel corso della giornata centinaia di persone hanno raggiunto la sede del club rossonero per deporre sciarpe, magliette, fiori e messaggi in ricordo dello storico capitano. Le immagini mostrano la lunga fila di sostenitori e i numerosi attestati di affetto lasciati all’esterno dell’edificio.