Franco Baresi, l’omaggio dei tifosi davanti a Casa Milan

Prosegue l’omaggio dei tifosi del Milan a Franco Baresi davanti a Casa Milan.
Nel corso della giornata centinaia di persone hanno raggiunto la sede del club rossonero per deporre sciarpe, magliette, fiori e messaggi in ricordo dello storico capitano. Le immagini mostrano la lunga fila di sostenitori e i numerosi attestati di affetto lasciati all’esterno dell’edificio.
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