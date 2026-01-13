True Gianluigi Paragone Trentini scarcerato, Landini spudorato Maurizio Landini (Imagoeconomica)

Dopo aver organizzato proteste per l’intervento nel Paese sudamericano, Landini & C. hanno la faccia tosta di celebrare i rimpatri. Resi possibili però proprio dal blitz Usa. «È stato tutto così improvviso. Inaspettato. Non sapevamo nulla della cattura di Maduro. Sono felice, ringrazio l’Italia. Ora posso fumare una sigaretta?». Non sapevano nulla della cattura di Maduro ma è stato proprio grazie a quell’arresto che Trentini è potuto ritornare a casa, assieme agli altri italiani prigionieri. Trentini era diventato un simbolo politico, specie perché a sinistra dava fastidio che il governo avesse già liberato in un blitz Cecilia Sala dalle grinfie di un altro governo di fetenti, l’Iran degli ayatollah; roba che se adesso pensi cosa le avrebbero fatto se il governo non avesse agito con la massima solerzia ti viene la pelle d’oca. Ma appunto Cecilia Sala era stato un grande successo del governo italiano e della rete diplomatica connessa. La stessa che ha agito con il fiato sul collo col passare del tempo, negli ultimi giorni un pochino di più, per riportare a casa Alberto Trentini e Mario Burlò. Non sapevano della cattura di Maduro, loro. Invece quelli della sinistra, la Cgil e Maurizio Landini lo sanno benissimo. Tant’è che nei giorni della cattura hanno allestito frettolosamente una manifestazione contro gli Stati Uniti di Trump. Che però ci ha dato una mano enorme nelle trattative per la liberazione. Per Landini, Trump è un nemico della democrazia. E allora, domando al leader del sindacato rosso, con che faccia si metta a suonare trombe e grancassa. »La liberazione di Alberto Trentini e degli altri prigionieri italiani è finalmente un’ottima notizia. Chiediamo libertà e giustizia per tutti i prigionieri politici, i giornalisti, i sindacalisti e gli attivisti incarcerati dal regime di Maduro», ha commentato in una nota il numero uno della Cgil. Una nota che vorrebbe tenere tutto furbescamente assieme: Landini è felice della liberazione che arriva per merito del governo Meloni e della Casa Bianca, ma non lo ammette. Se il sindacalista chiede libertà e giustizia per tutti i prigionieri del regime, significa non solo che Maduro faceva parte delle cricca dei fetenti ma che andasse disarcionato: beh, allora il blitz degli americani andava fatto. Non c’era un altro metodo per destituirlo, a meno che Landini non voglia esportare l’inutile e arrogante metodo degli scioperi come strumento di trattativa. «La Cgil - prosegue il leader della Confederazione - in coerenza e a sostegno delle posizioni del sindacato mondiale, è dalla parte della democrazia, dei diritti umani e del diritto internazionale, in Venezuela come in Iran, dove in queste ore si sta compiendo uno dei più gravi crimini contro l’umanità per mano del regime teocratico al potere. La Cgil è scesa in piazza sin dal 2022 con il movimento “Donna vita libertà”, dopo l’uccisione della giovane Mahsa Amini, e continuerà a essere al fianco di chi chiede libertà e democrazia in ogni parte del mondo». Una roba tipo concorso Miss Italia: vorrei la pace nel mondo. E ancora: «La Cgil - conclude Landini - è per “costituzione” contro ogni forma di dittatura e di autoritarismo: i diritti dei lavoratori, la libertà di manifestare e i diritti sindacali sono parte fondante della democrazia». In altre parole Trentini è già archiviato, ora bisogna pensare all’Iran. È incredibile la faccia tosta con cui riescono a mettersi davanti alle telecamere. Trentini allora era solo un pretesto per fare campagna politica? Landini, la Schlein, il campo largo, farebbero più bella figura se lo dicessero così, limpidamente; tanto si capisce ugualmente. La tessitura pazientemente curata dal governo Meloni con la Casa Bianca ha salvato la vita a Cecilia Sala prima, ad Alberto Trentini e agli altri connazionali adesso. È grazie a questi scambi di informazioni e soprattutto ai nuovi rapporti di forza - sì, di forza - che è stato possibile evitare il peggio. Perché fintanto che c’era Maduro il nostro ambasciatore a Caracas e i diplomatici rimbalzavano contro un muro di gomma. «Io sono qua da due anni e tre mesi e non c’era mai stata una collaborazione di questo genere con il governo del Venezuela», ha spiegato l’ambasciatore Giovanni Umberto De Vito. «Mi sono scontrato contro dei muri per mesi e qualcosa, oggettivamente, è cambiato dall’inizio dell’anno. Sono stati molto molto collaborativi, ma non posso dare dettagli». Oggi infatti salutiamo Alberto e siamo contenti che lui con Burlò possano riabbracciare i cari. E facciamo anche finta di credere che non ci siano stati maltrattamenti e quant’altro, pur sapendo che fintanto che non sei a Roma il profilo da tenere è obbligatoriamente basso. I dettagli arriveranno.