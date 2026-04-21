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Francesco Borgonovo
2026-04-21

Transfemministe contro gli alpini: «Molestatori e maschi tossici»

Transfemministe contro gli alpini: «Molestatori e maschi tossici»
Getty Images
«Non una di meno» attacca il raduno delle penne nere a Genova. E persino la Cgil si accoda, criticando la chiusura delle scuole.

Attenti, affilate le armi perché la sinistra italiana ha dei nuovi nemici che vanno combattuti con ogni forza, fino all’ultima stilla di sangue. Oddio, a dirla tutta questi nemici non sono poi così nuovi, fanno parte da molto tempo dell’apparato psicotico-onirico del mondo antagonista.

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non una di meno
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Israele profana la statua di Gesù e straccia la tregua con il Libano

Israele profana la statua di Gesù e straccia la tregua con il Libano
Un soldato dell'Idf in Libano prende a picconate un crocifisso (Ansa)
Soldato Idf (poi identificato) abbatte a martellate un crocifisso nel Sud del Paese. Il patriarca latino Pierbattista Pizzaballa: «Profonda indignazione». Benjamin Netanyahu: «Sotto choc». Poi però viola il cessate il fuoco e dice: «Con l’Iran non ho finito».

Ha suscitato sgomento e indignazione l’immagine di un soldato israeliano che prende a martellate la testa di una statua di Gesù crocifisso nel Sud del Libano. E, come se non bastasse, Israele ha rotto la tregua nel Paese dei cedri. La foto che mostra il gesto di gravità inaudita è circolata sui social domenica e nella notte le Idf hanno confermato l’autenticità.

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cristo profanato

Edicola Verità | la rassegna stampa del 21 aprile

Edicola Verità | la rassegna stampa del 21 aprile

Ecco #Edicola Verità, la rassegna stampa podcast del 21 aprile con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast
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Gli Usa sequestrano una nave a Hormuz. Teheran: «Pirati! Sarà rappresaglia»

Fermata la portacontainer Touska per far rispettare il blocco. Il petrolio sale ancora. La paura dell’escalation frena le Borse.

Lo scontro fra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz segna un salto di qualità dopo il sequestro della portacontainer iraniana Touska da parte della Marina americana. L’episodio si inserisce in un contesto già segnato da tensioni crescenti e rischia di compromettere definitivamente i canali diplomatici tra Washington e Teheran.

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guerra iran usa
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I dopopartita dei calciatori: andare a escort

I dopopartita dei calciatori: andare a escortplay icon
Quattro arresti e perquisizioni a Milano. Una società che organizzava feste offriva anche ai giocatori di serie A un pacchetto completo per fine match: serata in un locale, albergo e squillo. Il tutto per qualche migliaio di euro.
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