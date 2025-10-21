Giorgio Gandola
2025-10-21

Torna la Luftwaffe. Berlino liscia Donald e compra aerei Usa

Uno dei Panavia Tornado della Luftwaffe. Saranno sostituiti dagli F-35 (Getty images)
Alleanza anti Musk sui satelliti tra Leonardo, Thales e Airbus. Il commissario Andrius Kubilius delira: «Faremo come Roosevelt».
luftwaffe

Il trucco dell’Ue: Ucraina membro di serie B

Ansa
Bruxelles mira ad aggirare i veti dell’Ungheria. Csu bavarese contro i giovani rifugiati: «Rivadano al fronte».
ucraina ue

Kallas e Zelensky gufano su Budapest. I bulgari: «Putin voli sui nostri cieli»

Kaja Kallas e Volodymyr Zelensky (Ansa)
Stop al gas russo entro il 2028, contrari Orbán e Fico. Manca l’ok all’uso degli asset e Mosca minaccia Roma: «Non sia complice di un reato finanziario». Colloquio Lavrov-Rubio. Il tycoon allo zar: basta raid sui civili.
volodymyr zelensky putin italia

Anche di fronte a morti e sentenze Burioni nega gli effetti avversi

Roberto Burioni (Ansa)
Ospite da Fabio Fazio, la virostar insiste: «L’anti Covid è sicurissimo. È una bugia che abbia causato dei danni» Peccato che ci siano verdetti dei giudici e studi a provare l’esistenza di reazioni collaterali alle inoculazioni.
roberto burioni

Il Made in Italy conquista Barcellona: storie, visioni e innovazione

True
(Ansa)

Nuova tappa della Made in Italy Community all'Istituto Europeo del Design. Le interviste a Roberto Santori (founder Made in Italy community), Patrizia La Daga (ambassador Made in Italy community Spagna), Alessandro Di Salvo (country manager Italtel Spagna).

made in italy
Nuove storie
