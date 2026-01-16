Francesco Borgonovo Tivù Verità | La sinistra inglese fa entrare gli stupratori ma mette al bando Eva Vlaardingerbroek play icon

L’attivista Eva Vlaardingerbroek racconta il bando imposto dal governo Starmer, denuncia la repressione della libertà di espressione e avverte l’Europa: immigrazione, sicurezza e controllo statale stanno cambiando il volto delle nostre democrazie.