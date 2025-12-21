True Giuliano Zulin Già pronta l’europatrimoniale Rischio fuga di capitali dalla Ue Pasquale Tridico

A Bruxelles, la commissione guidata da Pasquale Tridico avanza la proposta di prelevare il 2% a chi è oltre 100 milioni. Gettito previsto: 67 miliardi l’anno. I contribuenti europei: si inizia così poi arriva la tassa continentale a tutti.La patrimoniale proposta da Maurizio Landini, ovvero prelevare l’1,3% sul patrimonio netto di chi possiede più di 2 milioni di euro, è stata rispedita al mittente in Italia, però rischia di rientrare dalla finestra attraverso l’Europa. Al Parlamento europeo, gli eurodeputati hanno infatti esaminato la possibilità di introdurre una forma di imposizione minima sui patrimoni molto elevati, nell’ambito di un più ampio programma volto a rendere i sistemi fiscali «più equi». Il tema è stato al centro di un’audizione organizzata l’11 dicembre dalla sottocommissione per le questioni fiscali del Parlamento europeo - la Fisc presieduta dal grillino Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps - alla quale hanno partecipato rappresentanti della Commissione Ue, dell’Ocse, dell’Osservatorio fiscale dell’Unione e della Tax Foundation Europe. Al centro del dibattito la proposta illustrata da Gabriel Zucman, economista dell’Osservatorio fiscale della Ue, il quale ha avanzato l’idea di un’imposta minima sui cosiddetti patrimoni «estremi». Secondo i suoi calcoli, tassare al 2% i cittadini europei con patrimoni superiori ai 100 milioni di euro potrebbe garantire un gettito fino a 67 miliardi di euro l’anno. Una cifra considerata appetibile in una fase in cui l’Unione è alla ricerca di nuove risorse per finanziare le proprie politiche, in particolare quelle per la Difesa. Senza contare i 90 e passa miliardi, in pratica a fondo perduto, che a breve prenderanno la direzione di Kiev.Secondo Tridico, «la Ue continua a confrontarsi con profonde disuguaglianze nelle nostre società e si trova ad affrontare importanti sfide nel mobilitare le risorse necessarie per finanziare le sue politiche», e «lo studio presentato dall’Osservatorio fiscale europeo evidenzia serie preoccupazioni», ha sottolineato il candidato del Campo largo sconfitto recentemente in Calabria, «circa l’efficacia delle imposte sul patrimonio netto finora adottate dai singoli Stati membri nel contrastare le ingenti fortune concentrate in un numero ristretto di cittadini. Queste carenze derivano dalle esenzioni, dall’erosione delle basi imponibili e dalla facilità di mobilità della ricchezza». E dunque? «Per affrontare queste debolezze e offrire una soluzione credibile a livello europeo, si dovrebbero prendere in considerazione nuove proposte, tra cui quella avanzata da mister Zucman», ha detto Tridico.Il problema, ha replicato invece Michael Christl della Tax Foundation Europe, è che l’europatrimoniale avrebbe degli effetti collaterali non secondari. Secondo Christl, un aumento della pressione fiscale sui grandi patrimoni non porterebbe maggiore equità, bensì disinvestimenti, delocalizzazioni e fughe di capitali verso Paesi extra Ue - a partire dalla Gran Bretagna passando per la Svizzera, fino a Dubai e persino Stati Uniti - rendendo l’Europa meno competitiva e meno attrattiva di quello che è già a causa della devastante burocrazia soprattutto green e la rigida impalcatura fiscale. Anche tra gli eurodeputati il fronte appare spaccato. C’è chi ha chiesto prove empiriche più solide sul legame tra nuove imposte e trasferimento dei contribuenti facoltosi, e chi invece ha sottolineato come la ricerca di maggiore equità sociale debba comunque fare i conti con la necessità di non compromettere la capacità dell’Europa di attrarre investimenti.Nel dibattito si è inserita con toni durissimi l’Associazione dei contribuenti europei (Taxpayers of Europe), che ha definito «inquietante» la discussione in corso. Il presidente Michael Jaeger ha chiesto di «stroncare sul nascere» ogni ipotesi di armonizzazione fiscale europea, ricordando che la tassazione del reddito e del patrimonio è competenza esclusiva degli Stati membri. Secondo l’associazione, esempi come quello francese dimostrano inoltre che anche il solo annuncio di una tassa patrimoniale può provocare effetti devastanti: in Francia, è stato ricordato, la fuga di capitali avrebbe raggiunto i 35 miliardi di euro. La paura, avvertono i contribuenti europei, è che una tassa pensata oggi per colpire gli «iper ricchi» finisca domani per estendersi a famiglie e imprese, anche attraverso strumenti come il futuro Registro patrimoniale dell’Ue. Un passo che, secondo i critici ma banalmente secondo il buon senso, rischierebbe di trasformare la ricerca di equità fiscale in un boomerang per l’economia europea. Meno ricchi uguale meno lavoro, meno investimenti, meno risparmi da gestire, meno soldi che girano. Più povertà. Alla fine saremmo magari più «equi», come propongono i cervelloni continentali, nel senso che saremmo tutti più indigenti.Un allarme che cresce mentre Bruxelles continua a discutere di nuove entrate, con il timore sempre più diffuso che, invece di trattenere capitali e investimenti, l’Europa finisca per spingerli definitivamente oltre i suoi confini.