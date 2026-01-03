{{ subpage.title }}

True
Carlo Cambi
and
Alessia Pedrielli
2026-01-03

Mandati al rogo nel locale svizzero «fuorilegge»

Mandati al rogo nel locale svizzero «fuorilegge»
Antonio Tajani (Ansa)
  • Antonio Tajani vola in Confederazione: «Vicinanza ai parenti». Poi annuncia: «Fatte decine di interrogatori, vogliamo la verità». I titolari francesi del locale: «Noi in regola». Ma gli esperti li stroncano: «Nulla a norma».
  • Il procuratore generale elvetico: «Il fuoco può essere partito da bengala o candele scintillanti sulle bottiglie, troppo vicine al soffitto». Fari sui pannelli insonorizzanti.

Lo speciale contiene due articoli

Continua a leggereRiduci
incendio crans-montana
True

Iran ridotto in miseria e minacciato da Trump

Iran ridotto in miseria e minacciato da Trump
Masoud Pezeshkian (Ansa)
Continuano le proteste contro il regime di Teheran: commercianti e mercanti furiosi per il crollo della valuta nazionale, il rial ha perso il 60% del suo valore dall’estate scorsa. Avvertimento dagli Usa: se uccidete i manifestanti interverremo militarmente.

L’Iran torna al centro dell’attenzione internazionale. La Repubblica Islamica è scossa da disordini in oltre trenta città, da Fasa a Lordegan, oltre alla capitale Teheran. Secondo alcune fonti, difficili da verificare, i disordini iniziati domenica scorsa hanno causato sette morti, 33 feriti e 119 arresti.

Continua a leggereRiduci
iran

Il video del controsoffitto crollato nella villa di Totti: nuova lite con Ilary Blasi

True
Il video del controsoffitto crollato nella villa di Totti: nuova lite con Ilary Blasiplay icon
content.jwplatform.com

Nella villa all’Eur-Torrino dove vive Ilary Blasi con i figli, a novembre è crollato un controsoffitto, rendendo inutilizzabili alcuni locali. Ecco il video esclusivo del cedimento. La showgirl ha chiesto al proprietario Francesco Totti un intervento di manutenzione straordinaria e ha attivato un ricorso d’urgenza in Tribunale.

Continua a leggereRiduci
video villa totti
True

Sei famiglie in pena per i figli dispersi nel rogo in discoteca

Sei famiglie in pena per i figli dispersi nel rogo in discoteca
Fiori, candele e messaggi di fronte al bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera, teatro della strage di Capodanno (Ansa)
Sono 13 i feriti della sciagura a Crans-Montana: ponte aereo per trasferirli al Niguarda. Guido Bertolaso: «Li riporteremo a casa».

Sono «71 svizzeri, 14 francesi, 11 italiani, quattro serbi, un bosniaco, un belga, un lussemburghese, un polacco e un portoghese» i feriti identificati dalle autorità svizzere. Per 14 dei 119 totali la nazionalità, per ora, non è conosciuta. «Le cifre sono provvisorie», fanno sapere e, quindi, in continua evoluzione, tanto che a quanto risulta all’Italia sono almeno 13 i nostri feriti. Ma è proprio in quei 14 non identificati che si custodisce la speranza di riconoscere qualcuno degli ultimi sei dispersi italiani. Tra loro Chiara Costanzo e Giovanni Tamburi, entrambi classe 2009, come molti degli altri ragazzini.

Continua a leggereRiduci
strage crans-montana
True

Germania e Polonia con l’elmetto: la corsa alle armi rimette zizzania

Varsavia punta ad avere «l’esercito più forte d’Europa»: la stessa ambizione di Berlino, i cui soldati hanno già sconfinato per erigere fortificazioni. E la destra anti Donald Tusk è in fibrillazione: «Proteggere il confine Ovest».

La Polonia avrà il «più forte esercito d’Europa». Lo ha promesso il premier, Donald Tusk, senza chiedere permesso alla Germania. La quale - piccolo problema - coltiva la stessa ambizione: il cancelliere, Friedrich Merz, lo va proclamando almeno dallo scorso maggio e, l’ultima volta, lo ha ribadito meno di un mese fa. Quella tra Varsavia e Berlino sarà una competizione leale? O una baruffa nel nome del riarmo? Alla faccia della difesa comune?

Continua a leggereRiduci
rearm europe
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy