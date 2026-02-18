{{ subpage.title }}

Sergio Giraldo
2026-02-18

Decreto bollette, sgravi in arrivo. Ma dubbi sui vincoli alle emissioni

Decreto bollette, sgravi in arrivo. Ma dubbi sui vincoli alle emissioni
iStock
Forse oggi il testo in cdm, probabile poi un confronto con l’Ue. Re Rebaudengo (Asja Energy): «Incrementare le rinnovabili». La Regione Lombardia avverte: rischiano di saltare i rinnovi delle concessioni idroelettriche.

Il decreto bollette che ancora non c’è fa molto discutere. Le voci dissonanti aumentano, mentre si attende l’arrivo in consiglio dei ministri del testo, forse oggi. Se il decreto dovesse essere approvato nella forma anticipata dalla bozza si prevede un iter di conversione molto discusso in Parlamento e una franca discussione con la Commissione europea.

bollette
Ai dipendenti pubblici liquidazione a rate «sennò la spendono»

Ai dipendenti pubblici liquidazione a rate «sennò la spendono»
Imagoeconomica
Da Monti in poi, soldi col contagocce. Ora il ricorso alla Consulta. Lo Stato si giustifica: così i pensionati evitano acquisti irrazionali.

Oltre al danno, la beffa. Lo Stato non solo decide in modo del tutto arbitrario di disporre dei soldi del lavoratore ma come giustificazione tira in ballo tesi psicologiche. Il caso del Tfs, il trattamento di fine servizio, ovvero la liquidazione che spetta ai dipendenti pubblici al termine della vita lavorativa e che l’Inps, l’ente erogatore, vuole continuare a pagare con il contagocce, torna sul tavolo della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del suo differimento. Questa commedia dell’assurdo si trascina dal 2010 (atto di nascita) per poi prendere la forma attuale nel 2011, con il decreto Salva Italia, quando in piena emergenza spread il governo Monti chiese, o meglio, impose, agli italiani di stringere la cinghia, a cominciare dai dipendenti pubblici. Non trovando altro modo per colmare i buchi di bilancio, il governo mise le mani sulle liquidazioni e decise che, anziché essere versate in una unica soluzione, a fine servizio, sarebbero state scaglionate per tranche.

inps

Dimmi La Verità | Cisint (Lega): «Bandiamo i Fratelli Musulmani dall'Europa»

Dimmi La Verità | Cisint (Lega): «Bandiamo i Fratelli Musulmani dall'Europa»

Ecco #DimmiLaVerità del 18 febbraio 2026. L'eurodeputata della Lega Anna Maria Cisint ha presentato una proposta per bandire i Fratelli Musulmani dai Paesi europei.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Bloccati oltre un milione di chili di rifiuti illegali

Bloccati oltre un milione di chili di rifiuti illegali
Rifiuti tessili sequestrati nell'operazione congiunta (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

Diffuse oggi dalla GdF e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le cifre della lunga e complessa operazione «Jco Demeter XI», svolta assieme all'Organizzazione mondiale delle Dogane in 120 Paesi del mondo.

rifiuti illegali
Testa e sport: il mental training fa sempre più la differenza

Testa e sport: il mental training fa sempre più la differenza
Nel riquadro la copertina del volume scritto da Michele Surian «Mental training per sportivi - Strategie e abilità mentali per la performance atletica» (iStock)
  • Concentrazione, gestione delle emozioni e obiettivi chiari: allenare la mente diventa fondamentale quanto allenare il corpo. Michele Surian, nel libro Mental training per sportivi - Strategie e abilità mentali per la performance atletica, spiega come trasformare la mente in alleato della performance.
  • Sempre più atleti di élite si affidano al mental coach per gestire ansia, pressione e motivazione. Dall’oro olimpico Marcell Jacobs a grandi campioni del recente passato come Roger Federer, Federica Pellegrini e Serena Williams, allenare la mente è diventato fondamentale per trasformare talento e preparazione fisica in risultati concreti.

Lo speciale contiene due articoli.

sport
