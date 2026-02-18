True Salvatore Drago Testa e sport: il mental training fa sempre più la differenza True Nel riquadro la copertina del volume scritto da Michele Surian «Mental training per sportivi - Strategie e abilità mentali per la performance atletica» (iStock)

Concentrazione, gestione delle emozioni e obiettivi chiari: allenare la mente diventa fondamentale quanto allenare il corpo. Michele Surian, nel libro Mental training per sportivi - Strategie e abilità mentali per la performance atletica, spiega come trasformare la mente in alleato della performance.Sempre più atleti di élite si affidano al mental coach per gestire ansia, pressione e motivazione. Dall’oro olimpico Marcell Jacobs a grandi campioni del recente passato come Roger Federer, Federica Pellegrini e Serena Williams, allenare la mente è diventato fondamentale per trasformare talento e preparazione fisica in risultati concreti.Lo speciale contiene due articoli.Non basta allenare i muscoli. Chi fa sport, sia amatoriale sia agonistico, e desidera ottenere risultati concreti ma a un certo punto con ce la fa più, lo sa: il limite non è fisico, è mentale. Saper gestire ansia, emozioni e concentrazione e fissare obiettivi chiari e realistici, può fare la differenza tra un buon allenamento e uno mediocre, tra una performance vincente e una deludente sconfitta. Ma anche, più banalmente, un semplice allenamento di uno sportivo medio che pratica corsa outdoor, tanto per citare un esempio, e che a un certo punto si trova a fare i conti con la routine dell'allenamento e fatica a trovare dentro se stesso la giusta motivazione per non mollare. È lì, nei meandri della mente che si gioca una partita decisiva e spesso invisibile. Ed è proprio qui che può diventare fondamentale il supporto di un allenatore o un trainer in grado di toccare le corde giuste nel momento in cui chiunque vorrebbe mollare. Ricordo, per esempio, quando praticavo calcio agonistico, avevo un allenatore che insisteva parecchio sulla parte fisica dell'allenamento ad alta intensità con veri circuiti da crossfit. Quando qualcuno del gruppo non ce la faceva più, arrivava puntuale la frase magica: «Ricordate: non è il vostro corpo che sta mollando, ma la vostra mente». E chiunque trovava le forze e le energie per completare l'esercizio.A spiegarlo è Michele Surian, maestro di numerosi campioni del mondo, nel libro Mental training per sportivi - Strategie e abilità mentali per la performance atletica (Edizioni Lswr). «Le stesse leggi che regolano lo sviluppo delle capacità fisiche valgono anche per quelle mentali – scrive Surian –. Con ripetizione, carichi progressivi e pratica di qualità, è possibile far crescere l’atleta come un sistema integrato, dove mente e corpo, tecnica e tattica si influenzano a vicenda». Il volume di Surian, pubblicato nel 2021, oggi torna particolarmente attuale alla luce del periodo di grande fermento sportivo con le gare delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 in primo piano e le imprese che gli atleti ci stanno regalando ogni giorno, ma anche in concomitanza dell’imminente arrivo della primavera. Una stagione in cui molti decidono di iniziare – o riprendere – a fare attività fisica. Senza una strategia chiara, però, l’entusiasmo iniziale rischia di spegnersi in fretta. Ed è qui che il mental training può rappresentare uno strumento concreto per dare continuità e direzione ai propri obiettivi.Concentrazione, controllo emotivo e gestione dello stress non sono doti innate: si costruiscono e si consolidano attraverso un percorso graduale. Come nel gesto tecnico, l’apprendimento mentale passa da una fase iniziale di comprensione, alla ripetizione corretta, fino all’automatizzazione. Solo così le competenze mentali diventano affidabili, pronte a emergere nei momenti decisivi della gara. «Chi pensa di ottenere subito risultati concreti con una tecnica mentale appena appresa – avverte Surian – rischia di restare deluso. Serve tempo, pratica e integrazione tra mente e corpo».Al centro del mental training c’è il goal-setting, la capacità di stabilire e perseguire obiettivi specifici e misurabili. Obiettivi chiari danno una direzione alle azioni, permettono di valutare i progressi e mantengono alta la motivazione. Devono essere sfidanti ma realistici, aggiornati continuamente e suddivisi in tappe brevi, medie e lunghe. Per rendere efficace il processo, Surian suggerisce il modello SMARTER: ogni obiettivo deve essere Specifico, Misurabile, Accessibile, Realistico, Temporalmente definito, Emozionante e Registrato. Così si costruisce una mappa concreta dei propri progressi, con piccoli successi che alimentano fiducia e senso di autoefficacia. La strategia del goal-setting non si limita alla performance atletica: può migliorare la qualità della vita, lo studio, il lavoro e le relazioni. Obiettivi ben formulati aiutano a diventare più consapevoli e a crescere, senza trascurare equilibrio e valori personali. Concetti molto cari a Surian, che ha alle spalle una lunga esperienza maturata prima sul tatami e poi in palestra. Ex atleta della Nazionale italiana di kickboxing, campione europeo e nove volte campione italiano, oggi è professore di Scienze motorie e tecnico di IV livello europeo Coni, oltre che Maestro 7° dan, negli anni ha seguito e formato numerosi campioni del mondo, portando nel lavoro quotidiano con gli atleti non solo competenze tecniche, ma una visione che mette al centro la crescita mentale oltre a quella fisica.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="True" data-href="https://www.laverita.info/mente-e-sport-2675279572.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="da-jacobs-a-federer-gli-sportivi-e-non-solo-che-hanno-puntato-sul-mental-coach" data-post-id="2675279572" data-published-at="1771430882" data-use-pagination="False"> Da Jacobs a Federer: gli sportivi e non solo che hanno puntato sul mental coach Roger Federer (Ansa) Dietro le grandi vittorie non c’è solo talento o preparazione fisica. Sempre più spesso, al fianco degli atleti di alto livello c’è una figura invisibile ma fondamentale: il mental coach. La sua missione è lavorare sulla mente, su tutti quei processi interni che influenzano la performance ma che non si vedono in campo. Attenzione, dialogo interno, gestione delle emozioni e risposta allo stress competitivo diventano così strumenti concreti per raggiungere il massimo potenziale.A differenza dello psicologo dello sport, professionista sanitario abilitato e in grado di trattare anche disturbi e patologie, il mental coach si concentra sull’allenamento pratico della mente. Non ha formazione clinica e non può fare diagnosi, ma sa guidare l’atleta nel migliorare la concentrazione, gestire l’ansia, rafforzare la fiducia in sé stesso e costruire autostima. In altre parole, trasforma la forza mentale in prestazioni eccellenti.Molti atleti famosi, infatti, hanno scelto di affidarsi a questa figura. In Italia, Marcell Jacobs ha riconosciuto il ruolo determinante della sua mental coach Nicoletta Romanazzi nel successo ai 100 metri olimpici di Tokyo, mentre Federica Pellegrini ha lavorato sulla propria mente per ritrovare sicurezza dopo le sconfitte. La sciatrice Sofia Goggia, protagonista a Milano-Cortina 2026, ha dichiarato di aver potuto contare sul supporto psicologico di un mental coach per restare concentrata e motivata e superare infortuni e pressioni mediatiche. Anche nel tennis mondiale, campioni come Roger Federer e Serena Williams hanno sottolineato quanto la preparazione mentale sia fondamentale per mantenere costanza e gestire la pressione delle competizioni. Non solo singoli atleti: intere squadre e allenatori hanno integrato il mental coaching nel loro lavoro. Nel calcio, Roberto Mancini e club come il Barcellona e la Lazio hanno inserito questa figura nei propri staff per supportare giocatori e squadre a gestire l’ansia e le sfide della stagione. Tecniche come la visualizzazione, la meditazione mindfulness, che si pratica rimanendo in assoluto silenzio e rimanendo concentrati esclusivamente sul flusso del proprio respiro, o il self-talk positivo, una sorta di dialogo interiore in grado di convertire pensieri limitanti in affermazioni potenzianti, migliorando così non solo la motivazione, ma anche l'autostima e le prestazioni, aiutano gli sportivi a modulare la propria risposta mentale ed emotiva, facendo la differenza tra una buona prestazione e un risultato eccellente.Il mental coaching, tuttavia, non si limita allo sport. Vip, musicisti, attori e personaggi pubblici di fama mondiale si affidano sempre più a questa figura per migliorare le proprie performance e raggiungere obiettivi precisi. Da Oprah Winfrey ad Adele, da Madonna a George Michael, passando per attori come Ben Affleck, Tom Hanks e Hugh Jackman, il coaching mentale aiuta a superare limiti personali e mantenere il focus anche in contesti di grande pressione. Nel mondo dello sport, anche figure come Serena Williams, Marcell Jacobs e Matteo Berrettini hanno riconosciuto l’importanza di avere un alleato invisibile ma strategico al proprio fianco.