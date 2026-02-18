{{ subpage.title }}

Bloccati oltre un milione di chili di rifiuti illegali

Bloccati oltre un milione di chili di rifiuti illegali
Rifiuti tessili sequestrati nell'operazione congiunta (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

Diffuse oggi dalla GdF e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le cifre della lunga e complessa operazione «Jco Demeter XI», svolta assieme all'Organizzazione mondiale delle Dogane in 120 Paesi del mondo.

rifiuti illegali
Testa e sport: il mental training fa sempre più la differenza

Testa e sport: il mental training fa sempre più la differenza
Nel riquadro la copertina del volume scritto da Michele Surian «Mental training per sportivi - Strategie e abilità mentali per la performance atletica» (iStock)
  • Concentrazione, gestione delle emozioni e obiettivi chiari: allenare la mente diventa fondamentale quanto allenare il corpo. Michele Surian, nel libro Mental training per sportivi - Strategie e abilità mentali per la performance atletica, spiega come trasformare la mente in alleato della performance.
  • Sempre più atleti di élite si affidano al mental coach per gestire ansia, pressione e motivazione. Dall’oro olimpico Marcell Jacobs a grandi campioni del recente passato come Roger Federer, Federica Pellegrini e Serena Williams, allenare la mente è diventato fondamentale per trasformare talento e preparazione fisica in risultati concreti.

Lo speciale contiene due articoli.

sport
Trump sfida il globalismo e difende la casa come bene della famiglia

Trump sfida il globalismo e difende la casa come bene della famiglia
Donald Trump (Ansa)
Limitato l’acquisto di immobili ai fondi. Obiettivo: fermare la speculazione sugli affitti.

L’attuale amministrazione Usa sa di svolgere un ruolo storico cruciale e dopo aver dedicato il suo primo anno allo smantellamento del sistema di frodi attraverso l’opera del Doge guidato da Elon Musk e alla riscrittura degli assetti mondiali, passando dal globalismo novecentesco alla nuova configurazione multipolare basata sugli interessi nazionali, si trova ora alle prese con il passaggio democratico cruciale, rappresentato dall’approvazione finale del Save Act, il provvedimento che garantisce la partecipazione al voto solo ai cittadini americani e solo dietro presentazione di documento di identità.

trump
Oltre 35.000 bimbi sono lontani dai genitori

Oltre 35.000 bimbi sono lontani dai genitori
(IStock)
Il Rapporto Sioss scatta la fotografia dell’Italia nel 2024: aumentano gli affidi e i ricoveri in comunità, con forti disparità regionali. Picco critico in Liguria, con 6,5 minori allontanati ogni 1.000 residenti. Il dato più contenuto è in Veneto, fermo a quota 2,6.

Oltre 35.000 minori fuori famiglia. È questo il numero di bambini e adolescenti che in Italia non vivono con i propri genitori. Il dato, relativo a fine 2024, fotografa una situazione che deve far riflettere su come possano essere garantiti i diritti di coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

bambini tolti famiglia
Avs si attacca addirittura a Epstein pur di andare contro il Carroccio

Avs si attacca addirittura a Epstein pur di andare contro il Carroccio
Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Ansa)
  • Fratoianni e Bonelli si appigliano alle mail di Bannon su Salvini e invocano una commissione d’inchiesta per accertare «manipolazioni» della democrazia. Nei messaggi però ci sono solo millanterie di un trombato.
  • Per Natale l’ex reale inviava foto delle sue figlie al pedofilo Epstein. Travolto pure il miliardario Thomas Pritzker, presidente di Hyatt Hotels e cugino del governatore dem dell’Illinois.

Lo speciale contiene due articoli.

avs epstein
