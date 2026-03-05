Redazione digitale Tajani: «Obiettivo resta la de-escalation, manteniamo canali aperti con l'Iran» play icon content.jwplatform.com

Il ministro degli Esteri alla Camera: «L’Italia mantiene aperti i canali con l’Iran e invierà supporto alla difesa aerea dei partner del Golfo, pur ribadendo il no a armi nucleari e missili per Teheran». Con queste parole Antonio Tajani ha sottolineato l’impegno italiano per evitare l’allargamento del conflitto e ha invitato le forze politiche a unità e moderazione in un momento così delicato, condividendo con il Parlamento la scelta di sostenere la difesa dei Paesi del Golfo.