{{ subpage.title }}

True
Gianluigi Paragone
2026-03-05

Le pulsioni belliche uccidono la politica

Le pulsioni belliche uccidono la politica
Ansa

Sulla Verità di ieri mi sono ritrovato due tesi che solo in giornali indipendenti e liberi si possono leggere. La tesi di Belpietro sul dialogo con Putin per riaprire i gasdotti e la tesi più ardita di Veneziani su quali spazi politici vogliamo agire oltre l’atteggiamento di Usa e Israele.

Provo pertanto a non far cadere gli spunti in oggetto aggiungendo, assolutamente a titolo personale, un mio carico. Il direttore è convinto di due passaggi: 1) che per l’Europa sia il tempo di confrontarsi con Putin su gas e petrolio; 2) che la strategia congiunta di Trump e Netanyahu sia quella di azzerare il regime degli ayatollah o costringerli alla resa per esaurimento delle scorte militari, per lo più di quei missili con cui stanno allargando lo scenario di guerra.

Continua a leggereRiduci
guerra iran
True

Starmer fa il finto bullo con gli Stati Uniti

Starmer fa il finto bullo con gli Stati Uniti
Pedro Sànchez e Keir Starmer (Ansa)
Prima il premier britannico condanna l’intervento di Trump in Iran («L’Iraq insegna»), poi cede le basi ai bombardieri americani. Lo spagnolo Sánchez, invece, continua a negare ogni tipo di sostegno: «Le ritorsioni non ci renderanno complici di questa guerra».

La frattura tra Washington e Londra è ormai sfociata in uno scontro politico aperto. Dopo le dure accuse lanciate nei giorni scorsi da Donald Trump, ieri il premier britannico Keir Starmer ha risposto al tycoon per le rime, rivendicando la scelta di Londra di non partecipare agli attacchi contro Teheran.

Continua a leggereRiduci
starmer sanchez trump
True

Asse della Casa Bianca con i curdi per supportare la rivolta via terra

Asse della Casa Bianca con i curdi per supportare la rivolta via terra
Donald Trump (Ansa)
Trump, su pressing di Netanyahu, avrebbe chiesto aiuto ai peshmerga per destituire il regime khomeinista. Si punta a decentralizzare il potere. Ma l’eventuale alleanza potrebbe scatenare l’intervento della Turchia.

«L’Iran è finito», ha dichiarato ieri il capo del Pentagono, Pete Hegseth, assicurando che gli Usa stanno vincendo» e che, entro una settimana, avranno, assieme a Israele, il «controllo completo dei cieli iraniani».

Continua a leggereRiduci
usa israele curdi
True

Raid di Israele in tutto il Libano. Hezbollah: «La pazienza è finita»

Raid di Israele in tutto il Libano. Hezbollah: «La pazienza è finita»
Naim Qassem, segretario generale di Hezbollah (Ansa)
Offensiva dell’Idf causa l’evacuazione di migliaia di persone. Beirut allo stremo.

L’esercito israeliano sta portando avanti l’offensiva militare contro Hezbollah nel Libano meridionale e la sua azione ha già provocato l’evacuazione di decine di migliaia di persone da città e villaggi nel Sud del Paese e ha già causato 72 morti. Intanto l’aviazione di Tel Aviv sta continuando a colpire la Capitale Beirut, concentrando gli attacchi nei quartieri e nei sobborghi meridionali, zona controllata da Hezbollah.

Continua a leggereRiduci
libano hezbollah
True

Vittime del vaccino in Regione Veneto per chiedere aiuto. L’assessore apre

Vittime del vaccino in Regione Veneto per chiedere aiuto. L’assessore apre
Palazzo Balbi a Venezia, sede di Regione Veneto (Ansa)
Sit-in del gruppo Szumski per ottenere ambulatori dedicati ai danneggiati. L’assessore alla Sanità, Gino Gerosa: «Nessuna chiusura ideologica».

Questa mattina avrà luogo un sit-in durante i lavori del Consiglio regionale del Veneto, per sollecitare l’istituzione di ambulatori specialistici regionali dedicati alla presa in carico delle persone che lamentano effetti avversi post vaccinazione anti-Covid-19.

Continua a leggereRiduci
covid
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy