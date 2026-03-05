True Matteo Giusti Raid di Israele in tutto il Libano. Hezbollah: «La pazienza è finita» Naim Qassem, segretario generale di Hezbollah (Ansa)

Offensiva dell’Idf causa l’evacuazione di migliaia di persone. Beirut allo stremo.L’esercito israeliano sta portando avanti l’offensiva militare contro Hezbollah nel Libano meridionale e la sua azione ha già provocato l’evacuazione di decine di migliaia di persone da città e villaggi nel Sud del Paese e ha già causato 72 morti. Intanto l’aviazione di Tel Aviv sta continuando a colpire la Capitale Beirut, concentrando gli attacchi nei quartieri e nei sobborghi meridionali, zona controllata da Hezbollah.I jet israeliani hanno colpito anche il Comfort Hotel al confine tra Hazmieh e Baabda, due abitati dell’area metropolitana di Beirut e un complesso residenziale nell’Est del Libano, mentre la televisione libanese Al Mayadeen ha riportato che un attacco aereo israeliano su Aramoun e Saadiyat, nella zona del Monte Libano, ha ucciso sei persone. L’offensiva di Tel Aviv ha investito anche un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, dove quattro persone sono state uccise e sei sono rimaste ferite. Anche il ministero dell’Economia libanese è stato evacuato dopo che residenti di un edificio adiacente hanno ricevuto minacce di bombardamento. Il portavoce dell’esercito israeliano ha affermato che tutti gli obiettivi sono infrastrutture legate a Hezbollah, mentre è stato emesso un nuovo avviso di evacuazione per 16 villaggi e città in tutto il Libano. Intanto le forze armate israeliane sono entrate nella città di Khiam a circa 6 chilometri dal confine dopo scontri con i miliziani di Hezbollah. Stando a quanto riportato dal sito Lebanon24, non legato al movimento filoiraniano, in un bombardamento nella periferia di Beirut sarebbe rimasto ucciso anche un diplomatico iraniano. Il presidente Joseph Aoun ha chiesto all’ambasciatore statunitense a Beirut di esortare Washington a intervenire su Israele perché fermi gli attacchi sul territorio libanese. In serata Hezbollah ha parlato per bocca di Naim Qassem, segretario generale del movimento, che ha spiegato la decisione di riprendere il lancio di missili verso Israele. «La nostra pazienza ha dei limiti perché siamo stati gli unici a rispettare gli accordi dopo il cessate il fuoco del 2024. Adesso però dobbiamo compiere il nostro dovere e contrastare l’aggressione israelo-americana. Hanno assassinato il nostro guardiano, il nostro leader, il leader della nazione, l’imam Khamenei, che la sua anima sia santificata, insieme a un gruppo di leader e figli innocenti del popolo iraniano e questo rappresenta il colmo della criminalità». Qassem ha accusato Tel Aviv di cercare un pretesto per attaccare il Libano e occuparlo militarmente. «Usano la scusa deI lancio dei missili per giustificare una guerra aperta. Dio è il nostro aiuto e la vittoria appartiene alla patria, al popolo e alla resistenza. I piani dell’invasione erano già pronti e l’aggressione premeditata da tempo. Vogliono dominare il Libano, ma noi non lo permetteremo mai». Il segretario ha attaccato l’esecutivo di Beirut: «Il governo ha concesso troppo al nemico e ha continuato a strangolare il nostro movimento. Il primo ministro Nawaf Salam si oppone alla nostra resistenza, mentre resta in silenzio sull’occupazione sionista. Questo governo viola il diritto internazionale e per questo i suoi appelli non saranno ascoltati». Qassem fa riferimento al decreto che vieta tutte le attività militari di Hezbollah, limitando il suo ruolo alla sfera politica. Il premier ha infatti dichiarato illegali tutte le operazioni militari che siano al di fuori della azioni dell’esercito nazionale libanese. «Non siamo tenuti a obbedire a chi non difende il popolo. Se vogliono disarmare l’unica resistenza del Libano sanno bene dove trovarci. Dobbiamo resistere per continuare a esistere. Hezbollah è più forte e unito più che mai e voglio fare un appello al nostro popolo: siate forti e non addoloratevi, vi amiamo e siamo pronti a essere martirizzati per voi».