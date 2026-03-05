Redazione digitale Tajani: «100.000 italiani coinvolti direttamente o meno dalla crisi in Iran» True play icon

Il ministro degli Esteri in aula alla Camera: «La loro sicurezza è la priorità. Già 10.000 aiutati a rientrare dalle zone a rischio».Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha aggiornato il Parlamento sulle azioni della task force Golfo, che ha gestito 14.000 chiamate e migliaia di email per assistere i cittadini italiani colpiti dalla crisi in Iran. «Sono 100 mila gli italiani coinvolti direttamente o indirettamente nelle aree della crisi. La sicurezza dei connazionali è la priorità assoluta. La task force Golfo ha gestito 14.000 chiamate e diverse migliaia di email. Gli italiani aiutati a lasciare le aree a rischio sono arrivati a 10.000», ha aggiunto.