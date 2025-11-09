«Sulla droga sentenze stupefacenti»

2025-11-09
Terminata la due giorni della Conferenza nazionale sulle dipendenze nella capitale. Mantovano: «Per certi giudici qualche chilo di sostanza è per uso personale».Nella lotta contro le dipendenze è il tempo di prendere «scelte coraggiose». C’è soprattutto determinazione nel discorso del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano che ieri ha chiuso la due giorni della settima edizione della Conferenza nazionale sulle dipendenze a Roma. Il secondo giorno è stato dedicato alle risposte delle istituzioni con la partecipazione dei ministri di competenza. Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari esteri, Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Eugenia Maria Roccella, ministro per la Famiglia, Federico Freni, sottosegretario al Mef, Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute.E ancora, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro del Lavoro Marina Calderone, Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca. Istituzioni, esperti e mondo dell’associazionismo hanno dialogato per scambiarsi idee e proposte. «Tutti i soggetti che si misurano sul campo con il problema delle dipendenze chiedono al Dipartimento per le politiche antidroga», ha spiegato il sottosegretario, «di rafforzare il coordinamento e le sollecitazioni a livello dei ministri interessati, gran parte dei ministri che compongono il governo, e quindi a tutto il sistema: non soltanto delle regioni ma anche degli enti territoriali». Un fenomeno allarmante. «Quante madri al colmo della disperazione chiedono che il figlio che pure amano sia arrestato? Sembra il solo modo per fargli smettere di distruggere e di distruggersi. Allora invece che rassegnarci a questa quotidiana disperazione, perché non immaginiamo un sistema nel quale, col consenso necessario dei genitori, con il coinvolgimento diretto della famiglia e su disposizione dell’autorità giudiziaria - quindi tre condizioni - il minore sia obbligato a seguire brevi, personalizzati percorsi terapeutico-riabilitativi in settori esclusivamente dedicati ai minori». Mantovano poi porta all’attenzione anche il tema della giustizia che «non è una variabile indipendente. Questo vale sia per quelle sentenze stupefacenti che a fronte della detenzione di qualche chilo di sostanza ravvisano l’uso personale e che hanno conseguenze devastanti, sia a proposito delle decisioni della magistratura di sorveglianza per le quali sembra che ci sia un federalismo della giustizia, per cui a una latitudine le risposte sono di pochi giorni sul percorso di recupero e altre si fanno attendere mesi o anni». Il sottosegretario interviene anche sulle carceri, annunciando «11.000 nuovi posti con l’assunzione di 2.000 nuovi agenti». Nordio, nel suo intervento, ha approfondito il tema della detenzione differenziata per i detenuti tossicodipendenti. «Dei circa 60.000 detenuti delle carceri italiane il 20% ha a che fare con reati collegati alla tossicodipendenza. Dei malati da curare» spiega «che non sono dei delinquenti da punire». Per Gemmato l’istituzione del Fondo per le dipendenze patologiche previsto dalla legge di Bilancio 2025, che stanzia a partire da quest’anno 94 milioni di euro, con la possibilità di destinarne il 30% all’assunzione di personale sanitario e sociosanitario per i servizi pubblici per le dipendenze». Inoltre, ha spiegato Bernini, «come governo abbiamo investito 300 milioni di euro, tra le priorità il benessere psicologico e il contrasto alle dipendenze. Questo significa aprire sportelli così da trattare con un approccio farmacologico e psicologico il tema».
2025-11-09
La sola ansia dell’Oms in pieno Covid: coprire il governo per tenersi i fondi
Ranieri Guerra (Imagoeconomica). Nel riquadro, Cristiana Salvi
Nelle carte di Zambon alla Procura gli scambi di opinioni tra i funzionari Cristiana Salvi e Ranieri Guerra: «Mitighiamo le critiche, Roma deve rifinanziare il nostro centro a Venezia e non vogliamo contrattacchi».
Un rapporto tecnico, destinato a spiegare al mondo come l’Italia aveva reagito alla pandemia da Covid 19, si è trasformato in un dossier da riscrivere per «mitigare le parti più problematiche». Le correzioni da apportare misurano la distanza tra ciò che l’Organizzazione mondiale della sanità dovrebbe essere e ciò che era diventata: un organismo che, di fronte a una crisi globale, ha scelto la prudenza diplomatica invece della verità. A leggere i documenti depositati alla Procura di Bergamo da Francesco Zambon, funzionario senior per le emergenze sanitarie dell’Ufficio regionale per l’Europa dell’Oms, il confine tra verità scientifica e volontà politica è stato superato.
iStock
L’annuncio per un’abitazione a Roma. La padrona di casa: «Non dovete polemizzare».
La teoria di origine statunitense della «discriminazione positiva» ha almeno questo di buono: è chiara e limpida nei suoi intenti non egualitari, un po’ come le quote rosa o il bagno (solo) per trans. Ma se non si fa attenzione, ci vuole un attimo affinché la presunta e buonista «inclusione» si trasformi in una clava che esclude e mortifica qualcuno di «meno gradito».
Su Facebook, la piattaforma di Mark Zuckerberg che ha fatto dell’inclusività uno dei principali «valori della community», è appena apparso un post che rappresenta al meglio l’ipocrisia in salsa arcobaleno.
In Svizzera vengono tolti i «pissoir». L’obiettivo dei progressisti è quello di creare dei bagni gender free nelle scuole pubbliche. Nella provincia autonoma di Bolzano, pubblicato un vademecum inclusivo: non si potrà più dire cuoco, ma solamente chef.
La mozione non poteva che arrivare dai Verdi, sempre meno occupati a difendere l’ambiente (e quest’ultimo ringrazia) e sempre più impegnati in battaglie superflue. Sono stati loro a proporre al comune svizzero di Burgdorf, nel Canton Berna, di eliminare gli orinatoi dalle scuole. Per questioni igieniche, ovviamente, anche se i bidelli hanno spiegato che questo tipo di servizi richiede minor manutenzione e lavoro di pulizia. Ma anche perché giudicati troppo «maschilisti». Quella porcellana appesa al muro, con quei ragazzi a gambe aperte per i propri bisogni, faceva davvero rabbrividire la sinistra svizzera. Secondo la rappresentante dei Verdi, Vicky Müller, i bagni senza orinatoi sarebbero più puliti, anche se un’indagine (sì il Comune svizzero ha fatto anche questo) diceva il contrario.
2025-11-09
Minorenni stranieri aggrediscono autista: «A Tunisi ti avremmo tagliato la testa»
iStock
L’episodio è avvenuto a Lucca: la donna alla guida del bus è stata malmenata da baby ubriachi: «Temo la vendetta di quelle belve».
Città sempre più in balia delle bande di stranieri. È la cronaca delle ultime ore a confermare quello che ormai è sotto gli occhi di tutti: non sono solamente le grandi metropoli a dover fare i conti con l’ondata di insicurezza provocata da maranza e soci. Il terrore causato dalle bande di giovanissimi delinquenti di origine straniera ormai è di casa anche nei centri medio-piccoli.
Quanto accaduto a Lucca ne è un esempio: due minorenni di origine straniera hanno aggredito la conducente di un autobus di linea di Autolinee toscane. I due malviventi sono sì naturalizzati italiani ma in passato erano già diventati tristemente noti per essere stati fermati come autori di un accoltellamento sempre nella città toscana. Mica male come spottone per la politica di accoglienza sfrenata propagandata a destra e a manca da certa sinistra.