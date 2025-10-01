Stefano Graziosi
States scatenati: «Prepariamoci alla guerra»

I vertici militari Usa riuniti a Quantico, Virginia (Getty Images)
Trump ed Hegseth riuniscono d’urgenza i vertici militari in Virginia: «Il nostro compito è essere pronti ai conflitti. Il pacifismo è ingenuo e pericoloso». Poi l’affondo contro l’ideologia woke: «Basta decadenza, stop a generali grassi e barbe lunghe».
Hamas tergiversa sull’armistizio. Leone: «Proposta realistica, accetti»

Donald Trump (Getty Images)
  • Ultimatum di Trump: «Tre-quattro giorni per dire di sì, poi sarà l’inferno». Doha: i miliziani intendono studiare l’accordo, però servono dei chiarimenti. Per fonti palestinesi, è probabile il niet dei jihadisti.
  • Si distendono i toni sul futuro della Striscia tra Washington e gli Stati islamici, tra cui Arabia, Giordania, Emirati ed Egitto. Al-Sisi: «Inizia una nuova era per il Medio Oriente».

Caccia, Fiocchi: «Il divieto impatterà su 60mila cacciatori in Lombardia. La Ue faccia scelte giuste»

(Totaleu)

Lo ha detto l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Pietro Fiocchi, a margine dell'evento al Parlamento europeo «Cacciatori e pescatori contro il divieto di piombo in Europa: i pericoli dietro l'ideologia».

I talebani ora sbarcano in Germania. Merz prepara il «patto col diavolo»

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz (Ansa)
Gli studenti del Corano tolgono Internet al Paese e ghettizzano le donne. Ma per il governo non è un problema visto che vuole rispedire indietro chi temeva la loro vendetta. Così però si sdoganano gli estremisti islamici.
Rowling e Venezi: due donne scomode che vengono odiate anche dalle donne

J.K. Rowling e Beatrice Venezi (Ansa)
  • Emma Watson attacca ancora la creatrice di Harry Potter colpevole di avere posizioni contro woke e transgender.
  • Per Enrico Stinchelli le accuse di incompetenza alla Venezi sono un pretesto per attaccarla.

