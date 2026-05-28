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Carlo Tarallo
2026-05-28

Spagna, perquisita la sede del Partito socialista. Ma Sánchez non schioda e si incolla alla poltrona

Spagna, perquisita la sede del Partito socialista. Ma Sánchez non schioda e si incolla alla poltrona
Getty Images
Il premier iberico apprende dell’inchiesta mentre è a Roma da Papa Leone. «Elezioni? Non è nell’interesse del Paese». Ma Popolari e baschi incalzano.

Piazza San Pietro amara per Pedro Sánchez, fino a qualche tempo fa un poco santificato pure lui, pastore principale del presepe progressista, «hombre vertical» che mostra i muscoli con Usa e Israele.

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«Così il Psoe organizzò un complotto per screditare i giudici “sgraditi”»

«Così il Psoe organizzò un complotto per screditare i giudici “sgraditi”»
José Luis Rodríguez Zapatero (Ansa)
Nei guai anche l’ex premier Zapatero: è accusato di traffico di influenze e riciclaggio.

Una rete del Psoe avrebbe finanziato con «ingenti somme di denaro» un complotto, per destabilizzare procedimenti giudiziari che coinvolgono il partito o il governo spagnolo.

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Edicola Verità, la rassegna stampa del 28 maggio

Edicola Verità, la rassegna stampa del 28 maggio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 28 maggio con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
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Equalize, archiviata la toga Raineri: non chiese i dati cercati dagli spioni

Equalize, archiviata la toga Raineri: non chiese i dati cercati dagli spioni
Carla Romana Raineri (Ansa)
Gli accessi abusivi non coincidono con le informazioni domandate dal magistrato.

Per la prima volta, nell’inchiesta Equalize, arriva un provvedimento che non conferma lo schema accusatorio della Procura di Milano, ma lo ridimensiona. Il 19 maggio 2026, il gip di Brescia, Mauro Ernesto Macca, ha archiviato la posizione di Carla Romana Raineri, già magistrato in servizio alla Corte d’appello di Milano, su richiesta dei pm Nicola Serianni e Iacopo Berardi.

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Trump frena sull’accordo di pace con l’Iran

Trump frena sull’accordo di pace con l’Iran
Donald Trump (Ansa)
  • I media di Teheran avevano diffuso i dettagli del memorandum «condiviso»: ritiro delle forze Usa, fine del blocco navale a Hormuz e ripristino del traffico commerciale entro un mese (in gestione con l’Oman). Ma il tycoon smentisce: «Siamo ancora insoddisfatti».
  • Blitz mirato, morti anche moglie e figli. Ora Netanyahu prepara l’affondo contro Hezbollah.

Lo speciale contiene due articoli.

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