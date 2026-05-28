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Stefano Piazza
2026-05-28

Trump frena sull’accordo di pace con l’Iran

Trump frena sull’accordo di pace con l’Iran
Donald Trump (Ansa)
  • I media di Teheran avevano diffuso i dettagli del memorandum «condiviso»: ritiro delle forze Usa, fine del blocco navale a Hormuz e ripristino del traffico commerciale entro un mese (in gestione con l’Oman). Ma il tycoon smentisce: «Siamo ancora insoddisfatti».
  • Blitz mirato, morti anche moglie e figli. Ora Netanyahu prepara l’affondo contro Hezbollah.

Lo speciale contiene due articoli.

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Equalize, archiviata la toga Raineri: non chiese i dati cercati dagli spioni

Equalize, archiviata la toga Raineri: non chiese i dati cercati dagli spioni
Carla Romana Raineri (Ansa)
Gli accessi abusivi non coincidono con le informazioni domandate dal magistrato.

Per la prima volta, nell’inchiesta Equalize, arriva un provvedimento che non conferma lo schema accusatorio della Procura di Milano, ma lo ridimensiona. Il 19 maggio 2026, il gip di Brescia, Mauro Ernesto Macca, ha archiviato la posizione di Carla Romana Raineri, già magistrato in servizio alla Corte d’appello di Milano, su richiesta dei pm Nicola Serianni e Iacopo Berardi.

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Socialisti con i soldi degli altri

Socialisti con i soldi degli altri
Pedro Sánchez (Ansa)
Dopo i guai di José Luis Zapatero, la Guardia Civil perquisisce la sede del partito di Pedro Sánchez a Madrid a caccia di prove su finanziamenti illeciti. L’idolo di Elly Schlein però s’incolla alla poltrona. A New York il sindaco Zoran Mamdani, in stile Ilaria Salis, vuol requisire le case a chi le tiene chiuse. In Francia la macroniana presidente della Corte dei Conti studia il prelievo sui depositi bancari per tappare il buco sanitario.

Parafrasando la frase del celebre filosofo di Zagarolo, alias Stefano Ricucci, fanno tutti i socialisti con i soldi degli altri. Anzi, rimaneggiando l’aforisma attribuito a Pietro Nenni sui puri che trovano sempre qualcuno più puro che li epura, si potrebbe dire che dietro qualcuno che si proclama puro c’è sempre qualcuno che ti depura, nel senso che ti alleggerisce di qualche cosa. A volte mettendo direttamente le mani in tasca, altre volte nascondendo le proprie intenzioni dietro nobili ideali, ma sempre dando sonore fregature al prossimo.

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Pd e Procure uniti per spiare telefonate e chat del governo

Pd e Procure uniti per spiare telefonate e chat del governo
Andrea Delmastro (Ansa)
Gli inquirenti romani chiedono le chat tra il sottosegretario Andrea Delmastro e Mauro Caroccia. Istanza simile a quella arrivata da Milano su Mps-Mediobanca. E i dem gongolano.

La Procura di Roma, due sere fa, ha chiesto alla giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute tra l’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, e Mauro Caroccia che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia dei beni.

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Arbitropoli si allarga: fari sulla quota rosa

Arbitropoli si allarga: fari sulla quota rosa
Maria Sole Ferrieri Caputi (Ansa)
Scambio di osservatori Aia e voti sospetti ai fischietti nell’ultima giornata di A. Maria Sole Ferrieri Caputi, prima «imposta» solo per avere una donna in campo, è stata silurata dalla top 25 dopo una direzione «impeccabile». Esattamente come previsto dalle gole profonde.

Nel linguaggio dell’Aia si chiama dismissione. Significa una cosa semplice: un arbitro viene tolto dall’elenco di quelli che possono dirigere in Serie A e Serie B. Perde le partite più importanti, i compensi collegati e il posto nella categoria più alta. È quello che è accaduto nei giorni scorsi a Federico Dionisi, arbitro della sezione dell’Aquila.

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