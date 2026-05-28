True Stefano Piazza Trump frena sull’accordo di pace con l’Iran Donald Trump (Ansa)

I media di Teheran avevano diffuso i dettagli del memorandum «condiviso»: ritiro delle forze Usa, fine del blocco navale a Hormuz e ripristino del traffico commerciale entro un mese (in gestione con l’Oman). Ma il tycoon smentisce: «Siamo ancora insoddisfatti».Blitz mirato, morti anche moglie e figli. Ora Netanyahu prepara l’affondo contro Hezbollah.Lo speciale contiene due articoli. Lo Stretto di Hormuz torna a essere il centro della crisi tra Iran e Stati Uniti, mentre dietro le quinte proseguono contatti diplomatici sempre più fragili e la minaccia di una nuova escalation militare continua ad aggravare le tensioni in Medio Oriente. Teheran sta infatti lavorando insieme all’Oman a un nuovo sistema di gestione del traffico navale nel Golfo Persico, mentre Washington valuta la possibilità di nuovi bombardamenti contro obiettivi iraniani nel caso in cui i negoziati dovessero fallire. La nuova fase dello scontro è iniziata dopo la diffusione, da parte della televisione di Stato iraniana, di quella che sarebbe una bozza di memorandum d’intesa tra Teheran e Washington. La Casa Bianca ha reagito duramente, definendo il documento «una completa invenzione» e accusando i media iraniani di diffondere propaganda. In un messaggio pubblicato su X, l’amministrazione americana ha invitato a non credere alle informazioni diffuse dagli organi ufficiali della Repubblica islamica, insistendo sul fatto che solo «i fatti contano». Secondo la versione rilanciata dai media iraniani, l’intesa prevederebbe il ritiro delle forze Usa dalle aree vicine all’Iran e la fine del blocco dei porti iraniani. In cambio, Teheran garantirebbe il ripristino del traffico commerciale nello Stretto di Hormuz entro un mese, riportandolo ai livelli precedenti al conflitto. Il punto centrale dell’accordo sarebbe però il mantenimento del controllo iraniano sul traffico navale nello Stretto, elemento considerato strategico dalla leadership della Repubblica islamica. A confermare la centralità di Hormuz è stato Ali Bagheri, vice capo del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale. Parlando a Mosca, Bagheri ha spiegato che Iran e Oman stanno negoziando un nuovo meccanismo congiunto per il transito delle navi. «Le condizioni e le procedure saranno completamente diverse rispetto a quelle precedenti al conflitto tra Iran e Stati Uniti», ha dichiarato il dirigente iraniano, precisando che i contatti indiretti con Washington proseguono ma che «qualsiasi accordo potrà arrivare soltanto nell’ambito di una soluzione complessiva che affronti tutte le questioni ancora aperte tra i due Paesi». Sul fronte americano, Donald Trump continua a usare toni durissimi. Durante una riunione di governo il presidente statunitense ha dichiarato: «L’Iran vuole fare un accordo: sta negoziando allo stremo. Noi non siamo ancora soddisfatti. O lo saremo o dovremo finire il lavoro». Trump ha ribadito che Teheran non potrà mai ottenere l’arma nucleare e che non ci sarà alcun alleggerimento delle sanzioni in cambio della rinuncia all’uranio altamente arricchito. Il presidente americano ha inoltre sostenuto che la Repubblica islamica non abbia altra scelta se non quella di raggiungere un’intesa. «La loro economia è in caduta libera. L’inflazione è al 250%. Pensavano di riuscire a sfinirmi nell’attesa. Saremo noi a sfinire loro», ha affermato. Più prudente la posizione del segretario di Stato Marco Rubio, che ha insistito sulla necessità di lasciare spazio alla diplomazia. «L’Iran non avrà mai l’arma nucleare. La diplomazia è sempre la prima opzione e continuiamo a lavorare con l’Iran: stiamo dando alla diplomazia ogni chance di successo», ha dichiarato Rubio, aggiungendo che eventuali progressi potrebbero emergere «nelle prossime ore o nei prossimi giorni». Per Teheran, però, il vero strumento di pressione nei confronti degli Stati Uniti resta il controllo dello Stretto di Hormuz. Ali Akbar Velayati, consigliere internazionale della Guida Suprema Mojtaba Khamenei, ha dichiarato che «documenti e firme da soli non bastano» e che il vero garante della sopravvivenza di qualsiasi accordo sarebbe proprio il controllo iraniano dello Stretto. In un messaggio pubblicato su X, Velayati ha ricordato che «la geografia non mente» e che il Golfo Persico continua a rappresentare il principale elemento di forza strategica dell’Iran. Nel frattempo il Pentagono starebbe preparando una nuova lista di obiettivi da colpire nel caso in cui Trump decidesse di riprendere i bombardamenti contro la Repubblica islamica. Secondo fonti dell’amministrazione americana citate da Nbc, gli obiettivi più vulnerabili sarebbero già stati distrutti nelle precedenti operazioni, mentre quelli rimasti sarebbero molto più difficili da neutralizzare perché nascosti sotto montagne o vicini a centri abitati. Un funzionario statunitense ha ammesso che eventuali nuovi raid non garantirebbero gli stessi risultati ottenuti nella fase iniziale della guerra. Il dossier nucleare continua a rappresentare uno dei principali ostacoli nei colloqui. Durante le celebrazioni dell’Eid al-Adha, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha parlato di «dignità, libertà e rifiuto della paura» di fronte alle «potenze arroganti», accusando Stati Uniti e Israele di aggressione contro la Repubblica islamica e invitando il mondo musulmano all’unità contro «ingiustizia e oppressione». Ad aumentare ulteriormente la tensione è stato infine il caso della nave sudcoreana Hmm Namu, colpita nello Stretto di Hormuz da due oggetti volanti non identificati. Secondo il governo di Seul, le analisi tecniche farebbero pensare all’utilizzo di missili anti-nave Noor sviluppati dall’Iran.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/trump-frena-accordo-pace-iran-2676963541.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="israele-oudeh-ucciso-in-un-raid-era-il-nuovo-capo-militare-di-hamas" data-post-id="2676963541" data-published-at="1779919680" data-use-pagination="False"> Israele: «Oudeh ucciso in un raid». Era il nuovo capo militare di Hamas La guerra tra Israele e Hamas continua a colpire i vertici delle organizzazioni armate palestinesi mentre cresce la tensione anche lungo il fronte libanese. Nelle ultime ore il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha annunciato l’uccisione di Mohammed Oudeh, indicato come il nuovo comandante dell’ala militare di Hamas nella città di Gaza e considerato vicino ai vertici storici delle Brigate Ezzedin al-Qassam. Prima di Oudeh, il comando militare di Hamas nella Striscia era stato affidato a Izz al-Din al-Haddad, rimasto ucciso in un raid israeliano del 15 maggio scorso dopo aver preso il posto di Mohammed Sinwar, fratello di Yahya Sinwar. Secondo quanto riferito dalle autorità israeliane, Oudeh è stato eliminato insieme alla moglie e a due figli durante un’operazione mirata nella Striscia di Gaza. Per Israele il jihadista palestinese aveva avuto un ruolo centrale nella pianificazione e nel coordinamento dell’attacco del 7 ottobre, oltre ad aver diretto operazioni militari e attività di intelligence contro le truppe israeliane nel corso della guerra. Negli ultimi mesi avrebbe assunto la gestione operativa dei combattenti rimasti nel Nord dell’enclave, dopo mesi di bombardamenti, incursioni di terra ed eliminazioni mirate che hanno progressivamente indebolito la catena di comando di Hamas.Katz ha commentato l’operazione con toni durissimi: «Mi congratulo con gli ufficiali dell’Idf e con tutti coloro che hanno preso parte alla brillante eliminazione. Avevamo promesso che i responsabili del massacro del 7 ottobre sarebbero stati eliminati uno dopo l’altro, e questo sta avvenendo. Sono tutti uomini morti che camminano». Lo stesso ministro della Difesa ha inoltre confermato la volontà del governo israeliano di portare avanti il piano per il trasferimento della popolazione di Gaza, un progetto su cui l’esecutivo lavora dall’inizio del 2025 ma rimasto congelato a causa delle operazioni militari e della tregua successiva. «Anche il programma di emigrazione volontaria da Gaza verrà realizzato, secondo le tempistiche stabilite e nelle modalità appropriate», ha scritto Katz su X.Il nome di Mohammed Oudeh era emerso più volte nei dossier dell’intelligence israeliana come figura incaricata di coordinare cellule armate, movimenti nei tunnel sotterranei e operazioni contro le truppe israeliane impegnate nella Striscia. Israele aveva già tentato di colpirlo in diverse occasioni, compreso un attacco contro la casa del padre a Gaza nel 2025, nel quale era morto il figlio maggiore Amr. L’eliminazione di Oudeh rientra nella strategia israeliana di colpire sistematicamente i vertici di Hamas, già fortemente indeboliti dall’uccisione di numerosi comandanti delle Brigate al-Qassam dall’inizio della guerra. Secondo Israele, l’obiettivo è impedire la ricostruzione della struttura militare di Hamas e ridurne la capacità di organizzare nuovi attacchi contro il territorio israeliano.Nel frattempo il conflitto rischia di allargarsi ulteriormente verso il Libano. Diversi droni esplosivi lanciati da Hezbollah hanno colpito il Nord di Israele nelle ultime ore. Le forze armate israeliane hanno riferito di aver avviato verifiche nei punti d’impatto mentre proseguono gli scambi di fuoco lungo il confine libanese. Secondo Channel 12, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha aggiornato direttamente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull’ipotesi di ampliare le operazioni contro Hezbollah. Nelle ultime ore l’Idf ha inoltre colpito centri di comando di Hezbollah a Tiro dopo gli avvisi di evacuazione diffusi in precedenza.