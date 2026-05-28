True Alessandro Da Rold Arbitropoli si allarga: fari sulla quota rosa Maria Sole Ferrieri Caputi (Ansa)

Scambio di osservatori Aia e voti sospetti ai fischietti nell’ultima giornata di A. Maria Sole Ferrieri Caputi, prima «imposta» solo per avere una donna in campo, è stata silurata dalla top 25 dopo una direzione «impeccabile». Esattamente come previsto dalle gole profonde.Nel linguaggio dell’Aia si chiama dismissione. Significa una cosa semplice: un arbitro viene tolto dall’elenco di quelli che possono dirigere in Serie A e Serie B. Perde le partite più importanti, i compensi collegati e il posto nella categoria più alta. È quello che è accaduto nei giorni scorsi a Federico Dionisi, arbitro della sezione dell’Aquila. Ed è per questo che il suo presidente di sezione, Guido Alfonsi, ha scritto un esposto alla Procura federale della Figc e a Maurizio Ascione, il pubblico ministero milanese che già sta indagando sulla presunta Arbitropoli nel calcio italiano. Di sicuro il caso arriva nel momento peggiore per l’Associazione italiana arbitri. La Figc aveva provato a commissariarla, ma il parere del Collegio di garanzia del Coni ha fermato l’operazione: la Federazione, con Gabriele Gravina dimissionario, è in regime di prorogatio e può compiere solo atti ordinari. Così l’Aia continua a restare nelle mani dei suoi organi interni. E proprio quegli organi, senza commissario e con l’ex designatore Gianluca Rocchi autosospeso, continuano a fare ciò che più conta, ovvero designare, valutare, compilare graduatorie, decidere promozioni e dismissioni. In pratica non è cambiato nulla, nonostante una raffica di esposti in Procura e un’indagine in corso. Per vedere qualche cambiamento, forse (e se mai ci sarà), bisognerà aspettare la fine dell’estate. L’esposto è di due pagine, datato 25 maggio. Parte da un voto: 8,40, assegnato a Maria Sole Ferrieri Caputi dopo Lazio-Pisa, ultima giornata della Serie A 2025-26. Secondo Guido Alfonsi, quella valutazione avrebbe fatto scendere Ferrieri Caputi in classifica e prodotto l’effetto decisivo sulla graduatoria finale: Antonio Rapuano salvo, Federico Dionisi fuori dall’organico degli arbitri di Serie A e Serie B. Il meccanismo è questo. A fine stagione l’Aia fa una classifica interna degli arbitri. I voti degli osservatori pesano sulla graduatoria. Chi finisce troppo in basso rischia di uscire dall’organico. Per gli arbitri con più di dieci anni di anzianità, restare tra i primi 25 è decisivo. Se non ci riescono, possono essere dismessi. Cioè vengono esclusi.Secondo la ricostruzione dell’esposto, Rapuano era sul limite. Ferrieri Caputi, con un voto più alto, sarebbe potuta restare davanti a lui. In quel caso Rapuano sarebbe uscito dai primi 25 e avrebbe rischiato la dismissione per anzianità. Con l’8,40, invece, Ferrieri Caputi scivola dietro, Rapuano resta dentro e Dionisi, penultimo in graduatoria, viene dismesso.È qui che nasce l’accusa. Per Alfonsi quel voto non sarebbe stato solo severo. Sarebbe stato decisivo. E, soprattutto, sarebbe arrivato dopo un cambio di osservatore che il presidente della sezione dell’Aquila considera sospetto. Per Lazio-Pisa, scrive Alfonsi, era inizialmente previsto Andrea Antonelli. Poi Antonelli viene spostato su Napoli-Udinese e all’Olimpico arriva Sandro Rossomando, in origine destinato al Maradona. Alfonsi chiede di capire chi abbia deciso quel cambio e perché. Nell’esposto indica Dino Tommasi, designatore ad interim dopo l’autosospensione di Gianluca Rocchi, come persona da ascoltare. Chiama poi in causa la Commissione osservatori nazionale professionisti guidata da Riccardo Tozzi, sostenendo che Rossomando sarebbe stato mandato a visionare Ferrieri Caputi «ad ogni costo». Dopo la gara arriva l’8,40: per Alfonsi un voto «indotto dall’alto», non coerente con una direzione che definisce «impeccabile e priva di sbavature». L’esposto chiede anche il sequestro cautelare del portale Aia Sinfonia4You, dove sarebbero registrati il cambio degli osservatori e la relazione su Lazio-Pisa. È il punto documentale della denuncia: capire se la sequenza designazione-voto-graduatoria sia stata ordinaria o costruita. «Andrò fino in fondo a questa vicenda, avranno pane per i loro denti. Mi cacciassero se lo ritengono, questa casta deve cadere», spiegava ieri Alfonsi all’Agi. Il nome di Ferrieri Caputi, però, non compare per la prima volta con l’esposto dell’Aquila. Era già finito al centro del secondo episodio di «Bunker», il video del direttore di Sportitalia Michele Criscitiello dedicato al mondo arbitrale. In quel video si parla dell’unica donna arbitro e si sostiene che la sua carriera sarebbe stata «particolare». In pratica non ci sarebbe stata soltanto una promozione tecnica, ma anche una scelta di rappresentanza, legata alla necessità dell’Aia di portare una donna stabilmente in Serie A.Non si tratta di uomo contro donna, ma di merito contro gestione interna. Ferrieri Caputi viene descritta come un arbitro protetto da dinamiche associative e tenuta dentro il sistema anche quando altri, con valutazioni peggiori o carriere più lineari, sarebbero stati mandati fuori. Lo stesso schema viene esteso a Francesca Di Monte, assistente arbitrale. Anche qui il tema è la gestione delle carriere femminili dentro l’Aia: designazioni concentrate nei momenti decisivi, voti utili, salvataggi di graduatoria. Il sospetto è che voti e designazioni non siano solo strumenti tecnici, ma leve per tenere dentro qualcuno e mandare fuori qualcun altro.Ed è qui che il caso Dionisi si lega al mancato commissariamento dell’Aia. La Figc voleva fermare la macchina e affidarla a una gestione straordinaria. Secondo le ricostruzioni circolate nei giorni precedenti al Consiglio federale, erano già pronti i nomi di Mauro Vladovich come commissario e Domenico Messina come vicecommissario. Il piano avrebbe dovuto mettere mano a regolamenti, commissioni, nomine e meccanismi elettorali. Non è accaduto.