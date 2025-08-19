Spagna a fuoco, Sánchez fa fumo: «L’emergenza climatica accelera»

Prodotta da Monica Lewinsky e interpretata da Grace Van Patten, la serie Disney+ ricostruisce il delitto di Perugia dal punto di vista di Amanda Knox, offrendo per la prima volta uno sguardo sulle sue emozioni e sulla vicenda oltre i titoli di cronaca.
Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan incontra il ministro degli Esteri siriano Asaad al-Shaiban (Getty Images)
Ankara e Damasco hanno siglato un memorandum per rafforzare la collaborazione militare e di intelligence. Ma la questione curda, il ruolo regionale della Turchia e le tensioni interne con l’opposizione restano nodi irrisolti.
Dopo la morte di due violenti fermati dalle forze dell’ordine, quattro carabinieri finiscono sotto indagine. E la sinistra scatena una campagna denigratoria, dimenticando che il dispositivo è l’alternativa alle pistole. I produttori: «Innocuo al 99,7 per cento».
Dalle chat emergono le manovre del patron di Coima e dell’architetto Stefano Boeri per mettere le mani sui grandi progetti della Capitale, a partire dall’ex caserma Reni. Contatti frenetici con un ammiraglio e Dario Franceschini.