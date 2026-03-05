{{ subpage.title }}

Giorgio Gandola
2026-03-05

Soldi e potere: tocca a Khamenei Jr

Soldi e potere: tocca a Khamenei Jr
Mojtaba Khamenei (Getty images)
Sarà Mojtaba, secondogenito dell’ayatollah, la nuova Guida suprema. Eletto grazie a un voto online, il successore ha un patrimonio immenso tra oro, diamanti, ville e jet.

«Bene, adesso il nostro nuovo target è lui». La felicità di Mojtaba Khamenei per essere diventato Guida suprema dell’Iran dura pochi minuti, quelli necessari per leggere il benvenuto di Benjamin Netanyahu, non dei più gentili. Il secondogenito dell’ayatollah ucciso era già stato dato per morto tre giorni fa nello stesso attentato. Neanche il tempo di riprendersi dalla notizia, «un tantino esagerata», che si ritrova un’altra volta con il bersaglio incollatogli sulla fronte dal Mossad. Il fatto deve avergli instillato sotto la abaya marrone un forte dubbio: gli 88 eletti dell’Assemblea degli esperti che lo hanno nominato leader al posto del padre - con voto online come al Festival di Sanremo (la sede di Qom è stata rasa al suolo) -, volevano dargli il massimo riconoscimento o fargli un dispetto?

È dura la vita dei predestinati, si potrebbe affermare. Mojtaba, 56 anni, lo è da quando ne aveva 30 e mostrò sincera devozione al padre sorpassando in graduatoria e affetto gli altri cinque fratelli. Soprattutto per l’influenza che riuscì a ottenere presso i Pasdaran e i Guardiani della rivoluzione, bracci armati dei vertici religiosi, nel periodo in cui riuscì a far eleggere presidente laico Mahmoud Ahmadinejad (2005), espressione dei militari. Nato come il padre nella città santuario di Mashhad (cupole delle moschee d’oro e minareti illuminati di notte), ha studiato teologia, è diventato chierico ma non ha mai completato il percorso religioso.

Mojtaba era più attratto dai dividenti petroliferi e dal lusso occidentale, motivo per il quale lo stesso Khamenei senior era poco propenso a sostenere una successione dinastica e l’establishment clericale sciita non avrebbe voluto sponsorizzarlo fino in fondo. Ma i kalashnikov dei Pasdaran convincono molte coscienze. Da questo punto di vista lui era blindato: si è costruito un ruolo indossando la divisa durante la guerra Iran-Iraq, poi legandosi alla forza paramilitare Basij, la feroce polizia interna dedita alla repressione del dissenso. Una strada vincente che gli ha consentito di sbaragliare, nella corsa al trono, un concorrente temibile come Hassan Khomeini, nipote dell’ayatollah fondatore della repubblica islamica.

Ora cominciano i guai ma fino ai 56 anni e a questo prestigioso «fastidio», la Guida suprema si era discretamente divertita, controllando e sfruttando l’imponente rete finanziaria costruita dal padre. Secondo un’inchiesta pubblicata in gennaio da Bloomberg, Mojtaba Khamenei è seduto su un impero immobiliare del valore di 100 milioni di sterline solo in Gran Bretagna. Possiede una villa a Londra, in The Bishops avenue, quartiere definito «Billionaire row», del valore di 33,7 milioni di sterline più hotel di lusso a Francoforte e Maiorca, beni e attività a Toronto e Parigi, partecipazioni in fondi internazionali attraverso società satellite. Manca solo una squadra di calcio. Fatto sta che anche a Teheran, fra gli integralisti dell’islam, la parola «differenziare» ha un certo appeal.

Il fiume di denaro deriva dalla vendita del petrolio iraniano ed è appoggiato su banche inglesi, svizzere, del Liechtenstein e degli Emirati Arabi attraverso società fantasma con sede a Saint Kitts and Nevis e nell’isola di Man. Lui non compare mai e Bloomberg indica nel banchiere iraniano Ali Ansari (nella lista nera di Londra e Wall Street come finanziatore dei Guardiani della rivoluzione) l’intermediario più fidato. Così, mentre il suo popolo è quasi alla fame per via delle sanzioni internazionali con un tasso d’inflazione al 48,6%, un Pil pro capite di 5.800 dollari all’anno e una disoccupazione giovanile al 20%, Mojtaba nuota nell’oro. Praticamente uno scià. Con il cruccio non marginale di essere, da ieri, il bersaglio supremo.

khamenei jr

FoodTalk | Così si tutela il grande olio italiano

FoodTalk | Così si tutela il grande olio italiano

Entrano in vigore le nuove norme per la tutela della nostra eccellenza troppo spesso minacciata da prodotti stranieri

gemma gaetani food talk podcast
È guerra tra i musulmani: razzo iraniano sulla Turchia, blackout generale in Iraq

Ankara convoca l’ambasciatore di Teheran per il missile abbattuto dagli Usa. Il Qatar arresta cellule dei Pasdaran. Sotto attacco pure Arabia Saudita, Emirati e Kuwait.

Nel pieno dell’escalation che sta attraversando il Medio Oriente, la massima autorità religiosa sciita dell’Iraq, il Grande Ayatollah Ali Al-Sistani, ha condannato quella che ha definito una «guerra ingiusta» contro l’Iran e ha invitato la comunità internazionale, «in particolare i Paesi islamici», ad adoperarsi per un cessate il fuoco immediato.

guerra paesi arabi
Liberato imputato di omicidio: in carcere potrebbe star male

Liberato imputato di omicidio: in carcere potrebbe star male
Getty images
I giudici della Corte d’appello di Firenze hanno negato l’estradizione di un uomo che ad Atene è accusato anche di favoreggiamento dell’immigrazione: «Rischia un trattamento incompatibile con i diritti Cedu»

Può un pakistano presunto omicida non essere estradato in Grecia e restare in Italia, a piede libero?

Sì, almeno secondo i giudici della Corte d’appello di Firenze, che hanno disposto la scarcerazione di K.Y., nato nel 1999, domiciliato a Siena, ma che utilizza anche un alias che lo «invecchia» di tre anni e che gli attribuisce un domicilio diverso, in un paesino sul versante senese del Monte Amiata.

assassino giudici libero
Le ideologie devono rimanere fuori dalle corsie

Le ideologie devono rimanere fuori dalle corsie
Ansa

Dopo i magistrati, i giuristi, gli insegnanti e i persino i giornalisti democratici, ci toccano pure i medici democratici. Che senso abbia definirsi democratici, che cosa voglia dire in pratica e in che cosa questi professionisti si differenzino da chi fa onestamente il proprio lavoro, rispettando la legge, non si sa. O meglio: si intuisce che dietro il paravento dell’aggettivo democratico si nasconde una visione politica di parte, che ovviamente fa apparire l’appropriazione indebita del termine un po’ meno democratica. Ne è prova la vicenda dei cosiddetti medici democratici di Ravenna, posti sotto inchiesta dalla locale Procura.

magistrati medici vaccini
