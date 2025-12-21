True Tobia De Stefano Stop al maggior sito di terre rare d’Europa. È più importante difendere i coleotteri Ulefoss, in Norvegia (iStock)

Giacimento norvegese sospeso per tutelare le specie definite a rischio. Su auto e difesa resteremo schiavi della Cina a vita.Non molte settimane fa, eravamo a fine ottobre, Ursula von der Leyen, in uno dei suoi rari slanci di visione strategica, aveva annunciato un piano europeo sulle terre rare. Il presidente della Commissione evidenziava che la liberazione dell’industria dell’Unione dalla dipendenza cinese era ormai la priorità delle priorità e che di conseguenza gli sforzi di tutti i Paesi dovevano convergere in quella direzione. Alla buonora. L’allarme sui materiali sensibili per produrre automotive, difesa e tech, è partito da anni. E il fatto che Pechino potesse vantare su circa un terzo delle riserve mondiali e che fosse parecchio avanti nell’estrazione e lavorazione di Neodimio, Samario, Itrio, Scandio e Gadolinio era risaputo. Insomma, è vero che la Von der Leyen si è svegliata, ma lo ha fatto dopo aver rovinato l’industria dell’automotive europea (tedesca, francese e italiana in primis) con il Green deal e quando ormai metterci una pezza è diventata un’impresa disperata.Proprio per questo la notizia riportata ieri da alcune agenzie internazionali ha ancor più dell’incredibile. Circa un anno e mezzo fa, eravamo nel giugno del 2024, dopo 36 mesi di esplorazione, la compagnia mineraria norvegese Rare Earths Norway aveva annunciato con grande enfasi la scoperta del maggior giacimento Europeo di terre rare. Evviva. Siamo a meno di 200 chilometri di distanza da Oslo, nel complesso di Fen, vicino al villaggio di Ulefoss. Giusto per dare qualche riferimento. Si stima che dal nuovo maxi-giacimento potranno essere estratti 8,8 milioni di tonnellate di ossidi di terre rare, quattro volte la quantità potenziale del sito svedese di Kiruna, che vantava il precedente primato. Ricca è la presenza di neodimio e praseodimio, indispensabili per la produzione dei magneti usati soprattutto nei veicoli elettrici e nelle turbine eoliche.Insomma, le prospettive sono talmente interessanti che i norvegesi hanno subito varato un cronoprogramma che prevede un investimento iniziale di poco inferiore al miliardo che dovrebbe portare risultati tangibili già dal 2030. Chiaro che al momento non ci sono certezze, ma se le anticipazioni dovessero essere confermate, in Norvegia potrebbe nascere la più importante filiera produttiva di materiali critici d’Europa, capace di soddisfare il 10% dell’intero fabbisogno dell’Unione. Una svolta. Più che per Oslo per tutto il Vecchio continente che sui progetti legati alle terre rare è purtroppo ancora ferma all’anno zero. Insomma, la scoperta di Ulefoss andrebbe protetta e possibilmente rafforzata. E invece al momento risulta bloccata. Motivo? Il lavoro di estrazione va a «toccare» una sorta di foresta dove sono state individuate 78 specie di animali e vegetali a rischio più o meno grave di estinzione. Coleotteri per esempio, ma non solo. Perché gli ambientalisti evidenziano come il territorio sia ricco di olmi di montagna, frassini e diverse tipologie di di funghi e muschio che vanno assolutamente preservati. Così è arrivato il divieto. Nel più classico degli schemi di contrapposizione tra l’esigenza di preservare l’ambiente e quella di spianare la strada al progresso sono partite le campagne antagoniste. «Dobbiamo sfruttare la risorsa il più rapidamente possibile per aggirare le catene del valore inquinanti che hanno origine in Cina», ha chiarito Martin Molvaer, consulente di Bellona, Ong norvegese focalizzata sull’ambiente e sulla tecnologia, «il punto però è che non dobbiamo farlo così velocemente da distruggere gran parte della natura nel processo: dobbiamo quindi procedere lentamente».«Accettiamo il fatto che dovremo sacrificare una parte significativa della nostra natura», ha invece spiegato il primo cittadino Linda Thorstensen, «qui molte persone non lavorano, molte ricevono assistenza sociale o pensioni di invalidità. Quindi abbiamo bisogno di posti e nuove opportunità».Il punto è che diversi accorgimenti ecosostenibili sono stati già presi. Il progetto è stato denominato «miniera invisibile» proprio perché punta a minimizzare l’impatto ambientale: sono per esempio usate tecniche di estrazione e frantumazione sotterranee e una gran parte dei residui minerari viene reiniettati nel sito. Eppure sembra che non basti mai. Per capire quale sia la strada da prendere è sufficiente pensare a quello che sarebbe successo se lo stesso giacimento fosse stato rinvenuto nel Wyoming o nella provincia cinese Guangdong. Dubitiamo che ci sarebbe stata la stessa attenzione per i coleotteri o il muschio in via d’estinzione e le misure ecosostenibili adottate nel Vecchio continente non sarebbero state neanche prese in considerazione. Ora, probabilmente Stati Uniti e Pechino esagerano, ma sicuramente l’Europa fa peggio.