Laura Della Pasqua
2025-10-04

Manifesta solo il 10% dei lavoratori

Manifesta solo il 10% dei lavoratori
(Ansa)
Nei grandi cantieri poche le defezioni: ai cortei soprattutto studenti. Cgil e Usb si punzecchiano, Cisl e Uil sono sempre più lontane. La Fumarola: strumento svilito.
Subscribe
sindacati manifestazioni

Landini sciopera come piace al padrone

Landini sciopera come piace al padrone
Maurizio Landini a Roma durante lo sciopero del 3 ottobre (Ansa)
Cgil in piazza sul Medio Oriente, con la grancassa dei giornali di Elkann. In cambio ha mollato gli operai.
Subscribe
sindacati sciopero

Hamas apre: «Pronti a discutere anche delle armi». Trump spinge per la pace

True
Hamas apre: «Pronti a discutere anche delle armi». Trump spinge per la pace
Ansa

Per la prima volta dopo mesi di guerra, il movimento islamista mostra disponibilità al dialogo e accetta in linea di principio il piano statunitense. Israele valuta una tregua parziale ma lega ogni passo alla sicurezza e al controllo militare su Gaza.

Subscribe
hamas israele

I cortei con bandiere di Hamas non possono che essere violenti

I cortei con bandiere di Hamas non possono che essere violenti
Genova, blocco dei varchi portuali durante lo sciopero del 3 ottobre (Ansa)
Il 7 ottobre ha esplicitato un manifesto: mutilare, violentare e uccidere ogni ebreo. Chi sta sotto quel vessillo, condivide.
Subscribe
violenza manifestazioni gaza

Italiani paralizzati, volano solo gli onorevoli velisti

Italiani paralizzati, volano solo gli onorevoli velisti
Ansa
  • Nonostante la bassa adesione dei lavoratori, sindacati e facinorosi provocano il caos, ma Scotto, Scuderi & C. rientrano da Tel Aviv senza problemi. Salvini: «Dalla Cgil una guerra politica». Ci sono 55 agenti feriti.
  • Inseguendo l’effetto Sardine, Elly Schlein prova a trarre forza dalla piazza. Ma così facendo finisce a rimorchio di Landini e si intesta pure disordini e disagi.

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
sciopero generale
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy