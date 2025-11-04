Laura Della Pasqua
2025-11-04

Sfratti, proposta di Fdi per dribblare i giudici

Paolo Marcheschi (Imagoeconomica)
Il ddl depositato dal senatore Paolo Marcheschi mira a istituire una procedura amministrativa accelerata per cacciare gli affittuari morosi senza passare dalle toghe. Uno step oltre il decreto sicurezza, che riguarda le occupazioni di case dove il proprietario è domiciliato.
paolo ​marcheschi

Sì agli aumenti degli statali. Landini sconfitto sui salari prepara la piazza anti Nordio

Maurizio Landini (Ansa)
Nonostante il no della Cgil, c’è il via libera al rinnovo di 430.000 dipendenti pubblici (142 euro al mese in più). Il sindacato rosso si butta sul referendum sulla giustizia.
​maurizio landini

Automotive, Hoekstra: «Revisione delle norme CO2 per metà dicembre»

(Ansa)

Lo ha detto il Commissario europeo per l'azione per il Clima Woepke Hoekstra a margine del Consiglio europeo sull'ambiente, riguardo alle norme sulle emissioni di CO2 delle nuove auto.

normative co2 auto

La seconda dose social di Burioni: l’esilio è durato il tempo di un tweet

Roberto Burioni (Getty images)
Il virologo continua a postare nonostante si sia spostato (a pagamento) su Substack.
roberto burioni

I magistrati estratti a sorteggio? Ci sono da 36 anni senza drammi

Una riunione del Csm (Imagoeconomica)
Il tribunale dei ministri applica già uno dei meccanismi contestati del nuovo testo.
csm sorteggio
