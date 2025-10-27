Stefano Graziosi
È sempre più alta la tensione tra Washington e Caracas

È sempre più alta la tensione tra Washington e Caracas
La Uss Gravely (DDG-107), una nave da guerra lanciamissili della Marina degli Stati Uniti, arrivata al porto di Port of Spain in Trinidad e Tobago (Getty Images)

Continua a salire la tensione tra Stati Uniti e Venezuela. Domenica, il cacciatorpediniere statunitense Uss Gravely ha attraccato nella capitale di Trinidad and Tobago. Ufficialmente la nave è stata inviata in loco per delle esercitazioni.

«Grillo batte un colpo. E Conte alla fine rimarrà senza truppe»

Lorenzo Borrè, storico legale dei dissidenti M5s: «La rivolta della Appendino? Troppo tardi. Non prevedo scissioni: nessuno ha la forza di farne».
La GdF sequestra una tonnellata di cannabis in Campania

La GdF sequestra una tonnellata di cannabis in Campania
(Guardia di Finanza)

Sui monti Lattari le fiamme gialle hanno scoperto una vera e propria fabbrica laboratorio in un capannone. 5.750 piante di cannabis coltivate per essere immesse a breve sul mercato e 142 kg. di droga già pronta per lo spaccio.

Disgelo sui dazi tra Stati Uniti e Cina. Trump fa affari con il Sudest asiatico

Disgelo sui dazi tra Stati Uniti e Cina. Trump fa affari con il Sudest asiatico
Donald Trump e il premier cambogiano Hun Manet al vertice di Kuala Lumpur (Getty Images)
Bessent dopo i colloqui col vicepremier del Dragone: «C’è un accordo quadro per evitare le tariffe al 100%». Intanto Trump sigla intese su commercio e minerali critici con Malesia, Cambogia, Thailandia e Vietnam.
Mosca apre agli States e insulta la Ue

Mosca apre agli States e insulta la Ue
Vladimir Putin (Ansa)
Lavrov: «Molto bene la telefonata con Rubio». Peskov: «In Ucraina pace non a breve, gli europei sono impazziti». Intanto Putin testa un missile nucleare intercontinentale.
