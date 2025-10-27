2025-10-27
È sempre più alta la tensione tra Washington e Caracas
La Uss Gravely (DDG-107), una nave da guerra lanciamissili della Marina degli Stati Uniti, arrivata al porto di Port of Spain in Trinidad e Tobago (Getty Images)
Continua a salire la tensione tra Stati Uniti e Venezuela. Domenica, il cacciatorpediniere statunitense Uss Gravely ha attraccato nella capitale di Trinidad and Tobago. Ufficialmente la nave è stata inviata in loco per delle esercitazioni.Esercitazioni che, secondo l'incaricata d'affari dell'ambasciata statunitense Jenifer Neidhart de Ortiz, puntano ad «affrontare minacce comuni come la criminalità transnazionale e a rafforzare la resilienza attraverso la formazione, le missioni umanitarie e gli sforzi per la sicurezza». In questo quadro, venerdì sera, Nicolas Maduro ha accusato Washington di «fabbricare» una guerra contro Caracas. «Hanno promesso che non si sarebbero mai più immischiati in una guerra e stanno fabbricando una guerra che eviteremo», ha tuonato. «Stanno inventando una narrazione stravagante, volgare, criminale e totalmente falsa», ha aggiunto, per poi proseguire: «Il Venezuela è un Paese che non produce foglie di cocaina».Il riferimento è al fatto che Donald Trump ha più volte accusato il regime di Caracas di essere pesantemente coinvolto nel narcotraffico che colpisce gli Stati Uniti. D’altronde, tra giovedì e venerdì, le forze americane avevano condotto un nuovo attacco, in area caraibica, contro un’imbarcazione che sarebbe stata legata alla gang Tren de Aragua. «Durante la notte, su ordine del presidente Trump, il Dipartimento della Guerra ha effettuato un attacco cinetico letale su un'imbarcazione gestita da Tren de Aragua», aveva dichiarato il capo del Pentagono, Pete Hegseth, per poi continuare: «La nostra intelligence sapeva che l'imbarcazione era coinvolta nel traffico illecito di stupefacenti, transitava lungo una nota rotta del narcotraffico e trasportava stupefacenti». Secondo Cbs, quello annunciato venerdì sarebbe stato almeno il decimo attacco di questa natura effettuato dal Pentagono nell’arco delle ultime settimane.La questione ha una duplice implicazione: una geopolitica e una interna agli Stati Uniti. Dal punto di vista geopolitico, le tensioni tra Washington e Caracas vanno lette nella cornice della riedizione, condotta dall’amministrazione Trump, della Dottrina Monroe: l’attuale presidente americano mira, in altre parole, ad arginare l’influenza di Pechino sull’America Latina. Sotto questo aspetto, non bisogna trascurare che Caracas è uno dei principali punti di riferimento della Cina nell’area. In secondo luogo, dal punto di vista interno, i democratici (e alcuni repubblicani) hanno messo in dubbio la legalità degli attacchi, effettuati dall’amministrazione Trump nell’area caraibica: un'amministrazione che, secondo alcune indiscrezioni, starebbe iniziando a prendere in considerazione l’eventualità di bombardamenti sul territorio venezuelano.
(Guardia di Finanza)
Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, hanno sequestrato, a Lettere, 142 kg. di infiorescenze di cannabis già pronte per il confezionamento e la vendita, oltre a 5.750 piante in essicazione e 390 piante in avanzato stato di vegetazione e maturazione, per un peso complessivo di oltre 1.000 kg., nonché denunciato un soggetto incensurato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.
In particolare, i finanzieri della Compagnia Castellammare di Stabia hanno individuato, sui Monti Lattari, un capannone strutturato su due livelli, convertito in laboratorio per la lavorazione di cannabis. Il manufatto era dotato di una rete di fili di ferro al soffitto, essiccatoi e macchinari di separazione. All’interno della serra sono state rinvenute le piante in vegetazione, incastonate tra fili di nylon per sostenerne la crescita e alimentate con un percorso di irrigazione rudimentale.
Dai riscontri delle Fiamme Gialle è emerso che la produzione era destinata al consumo di droghe per uso personale dato che, nel prodotto finito, risultavano già separate le infiorescenze dalla parte legnosa, pronte per il confezionamento in dosi.
