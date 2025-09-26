Alessia Pedrielli
2025-09-26

Inclusione capovolta. Scuola di Mestre con un solo italiano tra i nuovi iscritti

(IStock)
Dati choc alla «Cesare Battisti»: 61 alunni divisi in tre classi di prima elementare, 60 stranieri. Altro che quota del 30%.
scuola stranieri

Sileoni: «Bisogna difendere le nostre banche dagli attacchi dei fondi Usa e cinesi»

Lando Maria Sileoni (Imagoeconomica)
Il segretario della Fabi alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema creditizio.
lando maria sileoni

La Ue taglieggia i contadini. Pronta la rivolta

Nel nuovo bilancio europeo saranno drasticamente diminuiti i sussidi agli agricoltori: la Coldiretti inizia oggi la «protesta del grano». Pac falciata del 20% e ridotta a un fondo unico che avvantaggia i grandi latifondisti del Nord Europa. L’Italia guida la fila dei contrari.
pac agricoltura

Dem frantumati sul progetto San Siro. Sala trema: non ha i voti per sfangarla

Stadio San Siro (Getty)
Ieri via alla discussione: solo Mr. Expo e parte del Pd non vedono i troppi rischi dell’operazione. E rifà capolino il «Salva Milano».
beppe sala

La Genova della democratica Salis: minacce e censure dei gruppi antifa

Silvia Salis (Ansa)
Dopo le pressioni, salta la sala per ricordare Sergio Ramelli. Sui muri dell’università spuntano le facce del rettore e di Anna Maria Bernini con un mirino. Scritte anarchiche sulla società che porta container in Israele.
silvia salis
Nuove storie
