True Laura Della Pasqua Usa, abbattute le tariffe sulla pasta e rinviate di un anno quelle sui mobili Scott Bessent (Ansa)

La tassa americana sull’import di alcune marche alimentari cala dal 91% a circa il 9%.Il 2026 inizia con una buona notizia per l’industria agroalimentare e quella dei mobili italiani. I dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sulle importazioni hanno messo a dura prova il Made in Italy soprattutto in quei settori maggiormente esposti oltre oceano. Ora il cambio di passo, grazie a un lavoro ininterrotto di diplomazia svolto dal ministero degli Esteri. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha reso noto in anticipo rispetto alla conclusione dell’indagine attesa per l’11 marzo, che in base alle analisi fatte nel frattempo, le aliquote dei dazi fissate in via provvisoria il 4 settembre verranno ridotte. Dal 91,74%, che si sarebbe sommato al 15% già in vigore su tutti i prodotti europei arrivando al 107%, i dazi passano al 2,26% per La Molisana (in totale si arriva quindi al 17,2%), al 13,98% per Garofalo (28,9%) e al 9,09% (24,09%) per gli altri 11 produttori non campionati. «La rideterminazione dei dazi», viene evidenziato dal ministero degli Esteri, «è il segno del riconoscimento della fattiva volontà di collaborare delle nostre aziende da parte delle autorità statunitensi. È anche un segno dell’efficacia del sostegno assicurato dalla Farnesina e dal governo sin dal principio e che intendiamo continuare a dare in vista delle decisioni definitive».Tutto ha avuto origine da un’indagine di Washington sulla base di un ordine anti dumping emesso nel 1996 sulla pasta italiana venduta negli Stati Uniti a prezzi inferiori danneggiando i gruppi locali. Dopo aver passato in rassegna diverse aziende, il Dipartimento del Commercio americano aveva accusato La Molisana e Garofalo di non essere abbastanza collaborative e di aver fornito informazioni incomplete o non conformi alle richieste. E aveva affermato di aver rilevato «margini di dumping medi ponderati stimati» dal primo luglio 2023 al 30 giugno 2024 del 91,74%. Lo stesso margine è stato applicato ad altre aziende italiane come Barilla, Sgambaro, Rummo. Ora il dietro front e le tasse doganali scendono.Trump inoltre ha posticipato di un anno i nuovi aumenti tariffari su mobili imbottiti, da cucina e da bagno, rinviandone l’attuazione al 2027. Il presidente ha firmato il provvedimento poche ore prima della fine del 2025, rinviando i rincari doganali su questi articoli, che originariamente sarebbero dovuti entrare in vigore l’1 gennaio. A settembre, Trump aveva imposto nuovi dazi del 25% su mobili da cucina e mobili imbottiti che erano entrati in vigore a ottobre, con aliquote che sarebbero dovute aumentare rispettivamente al 50% e al 30% entro il 2026.Soddisfatto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida: «È la dimostrazione che il lavoro serio, senza inutili allarmismi, porta i suoi frutti. Abbiamo seguito sin da subito la vicenda. Oggi sappiamo di aver scelto la strada giusta e le tariffe sono fortemente ridimensionate».Ma se gli Usa fanno marcia indietro, ora il pericolo viene dalla Cina. Il governo di Pechino ha minacciato nuovi dazi sui prodotti lattiero–caseari importati dall’Unione europea. Si ipotizzano aliquote fino al 52%, a danno soprattutto dei prodotti freschi, in particolare per i formaggi italiani che sono il secondo prodotto agroalimentare made in Italy esportato in Cina, dopo il vino, spiegano da Coldiretti e Filiera Italia. In gioco ci sono numeri che, seppur ancora contenuti rispetto ad altri mercati, raccontano una storia di forte dinamismo: nel 2024 le vendite di formaggi italiani in Cina hanno raggiunto un valore di 71 milioni di euro, con un incremento del 207% rispetto al 2020, secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat. L’Italia ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, puntando in particolare sui prodotti freschi e ad alto valore aggiunto, percepiti come premium. Mozzarella, burrata, mascarpone e altre specialità hanno un posto nella ristorazione italiana e internazionale delle grandi città cinesi, e sono entrati anche nel consumo domestico delle fasce di popolazione più abbienti. Nel complesso, l’export di cibo italiano verso la Cina ha superato nel 2024 i 600 milioni di euro.